(João Frigério)

Um ciclista foi atropelado no começo da noite deste domingo, 26 de fevereiro, no Contorno Sul, próximo à Avenida Joaõ Bettega, no bairro Cidade Industrial de Curitiba.

O motorista que atropelou o ciclista parou para prestar socorro. Apesar da gravidade, a vítima que sofreu múltiplas fraturas aguardou a chegada do SIATE consciente.

