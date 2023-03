Arquivo/Bem Paraná

O desenvolvimento de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, na altura do litoral do Rio Grande do Sul, causará aumento da velocidade do vento e da agitação marítima nas áreas costeiras do estado do Paraná. Segundo o Simepar, os ventos aumentarão de intensidade a partir do final da manhã do sábado (01), com velocidades médias entre 20 e 30 km/h e rajadas máximas entre 45 e 60 km/h em alguns momentos. A direção do vento predominante será de sul a sudeste. Os ventos começam a perder força durante a madrugada de domingo (2), quando as rajadas máximas previstas ficam entre 25 e 30 km/h.

O Simepar prevê a agitação marítima comece a aumentar no final da tarde de sábado (1) próximo do litoral sul do Paraná (entre Guaratuba e Matinhos), com altura de ondas previstas entre 1.5 a 2.0 metros, período entre 7 a 8 segundos e vindas de sudeste, com essa situação se mantendo até o final da noite. Essa atividade de ondas persistirá durante todo o domingo (2) e segunda-feira (3), com diminuição gradativa da altura das ondas, previstas entre 1.0 a 1.5 metros, período entre 10 e 12 segundos e vindas de sudeste. A partir de terça-feira (4), a atividade de ondas perde mais força, com a altura de ondas máximas previstas menores que 1.0 metro.

De acordo com a Climatempo, o ciclone extratropical pode se tornar um ciclone bomba, que é um fenômeno meteorológico caracterizado por um ciclone extratropical intenso com ventos muito fortes, que pode causar estragos e danos materiais. “Recebe esse nome por conta da rápida queda de pressão atmosférica que ocorre no centro do ciclone, causando um ‘efeito bomba’. O ciclone bomba pode ocorrer em diversas regiões do País, especialmente no Sul e Sudeste”, afirma.