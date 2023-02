Foto: Freepik





A Prefeitura de Campo Largo, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, informa a população campolarguense que foi detectada a presença do vírus rábico em mais um morcego, novamente na região central de Campo Largo. O caso anterior aconteceu em agosto de 2022 e o departamento segue em monitoramento.

Sendo assim, a diretora da Vigilância em Saúde do município, Viviane Janz Moretti, solicita que toda a população mantenha a vacinação dos seus animais em dia. “Uma vez que os animais de estimação estão corretamente vacinados, forma-se uma barreira sanitária que reduz a possibilidade de transmissão desta grave doença”, explica ela.

O departamento solicita também que, caso sejam encontrados morcegos em situação anormal (caídos no chão ou voando durante o dia), ou mortos, a pessoa que encontrou não toque no animal, impeça o contato de outros animais com o morcego, e apenas coloque um balde sobre ele. Em seguida, entre em contato com a Vigilância em Saúde e mantenha o lugar fechado até que a equipe realize o recolhimento do bicho possivelmente infectado.

Outro alerta da diretora é com relação ao estigma em torno dos morcegos. “Lembramos a todos para não caçar ou matar morcegos desnecessariamente. Eles são animais extremamente importantes para o equilíbrio ecológico, e também são protegidos por leis ambientais. Eles não são os culpados pela doença, são tão vítimas quanto os demais animais que podem se contaminar”, destaca.

A Vigilância está organizando uma ação casa a casa, no entorno do local onde apareceu o morcego, para repassar informações importantes. “Solicitamos a todos que recebam os fiscais para que eles possam orientar sobre as ações necessárias, a fim de reduzirmos o risco da transmissão da raiva aqui em Campo Largo”, finaliza a diretora.

Para mais esclarecimentos entre em contato com a Vigilância em Saúde no telefone (41) 3291-5116 ou pelo aplicativo de mensagens WhatsApp no número (41) 99515-0086.

Contamos com a colaboração de todos para reduzirmos o risco de reintrodução do vírus rábico na área urbana