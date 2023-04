Ascom/Contenda

A Prefeitura de Contenda, por meio do Departamento de Cultura, informa que seguem abertas as inscrições do 1º Concurso de Fotografia do município. Com o tema ‘Paisagem Natural de Contenda’, as imagens que concorrerão poderão ser inscritas gratuitamente até a próxima terça-feira, dia 18 de abril. O resultado final será divulgado no dia 20 do mesmo mês.

Denominado como 1º Concurso de Fotografia José Gonçalves, em homenagem a trajetória deste profissional em Contenda, a promoção visa estimular os amadores que desejam mostrar seu talento através das lentes, seja com uma câmera ou pelo próprio celular.

Para participar, os interessados devem preencher o formulário no link https://forms.gle/ebj2ViGvbFERcMR58 e anexar a foto que concorrerá no concurso. O regulamento completo com informações importantes de como participar desta promoção pode ser acessado no link http://l1nk.dev/qk0pm.

De acordo com a organização, o 1º Concurso de Fotografia irá selecionar a melhor fotografia que evidencie e valorize a beleza da paisagem natural de Contenda. Uma comissão julgadora composta por fotógrafos profissionais e representantes do município irão fazer a seleção dos melhores cliques.

O concurso premiará os três primeiros colocados com o prêmio oferecido pela Papelaria Índice. O primeiro lugar levará um voucher para revelação de 50 fotos, enquanto que o segundo um voucher para revelação de 30 fotos. Já o terceiro prêmio fatura um voucher para revelação de 20 fotos.

A comissão avaliará a estética da imagem, representação do tema proposto, composição da imagem, criatividade e originalidade. Outras informações no Departamento de Cultura de Contenda ou pelo telefone 99947-4725.