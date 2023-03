A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou uma força-tarefa para acompanhar a situação em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. A chuva forte que atingiu a cidade na madrugada de domingo causou o transbordamento de uma barragem na zona rural e uma tromba d’água no Ribeirão das Antas, que acabou inundando a área urbana da cidade.



Cerca de 270 famílias foram afetadas. Além das residências atingidas, também foram registrados estragos em pontes e estradas da cidade. A chuva foi intensa na região no fim de semana.