A cidade de Juranda, no Centro-Oeste do Paraná, vai receber mais de R$ 2,8 milhões para ações de defesa civil. Os recursos serão destinados à reconstrução do ginásio municipal, que foi danificado por queda de granizo. A ação vai atender mais de 7,6 mil pessoas.



A portaria com a liberação dos recursos foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União (DOU). Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).