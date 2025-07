(Foto: Daniel Calvo/Divulgação)

Castro, nos Campos Gerais do Paraná, recebe novamente neste mês o caminhão do Feira Mais, projeto que troca materiais recicláveis por alimentos da agricultura familiar. A ação passará por 17 bairros e comunidades do interior nos dias 3, 4, 24 e 25 de julho.

De abril a junho, o programa beneficiou mais de 1.030 famílias, distribuiu 13,5 toneladas de alimentos frescos e recolheu mais de 30 mil quilos de recicláveis. Além de promover a alimentação saudável, o projeto ajuda a preservar o meio ambiente e a fortalecer a economia local.

Como funciona a troca de recicláveis por alimentos

Quem levar entre 5 e 10 quilos de recicláveis recebe 1 quilo de alimentos. Já quem entrega mais de 10 quilos, ganha um kit completo com frutas, verduras e hortaliças.

São aceitos para a troca:

Papel

Plástico

Metal

Vidro

Não são aceitos: roupas, calçados, pneus, madeira, borracha e vidros de para-brisa.

Alimentos vêm da agricultura familiar local

Os alimentos entregues no Feira Mais são comprados de cerca de 120 produtores rurais da região de Castro, todos participantes da associação local de agricultores familiares. Segundo o secretário de Agricultura, Reinaldo Cardoso Filho, o programa prevê R$ 2,1 milhões por ano em investimentos para a compra dessa produção.

Programação de Julho

Dia 03

Terra Nova: 8h30, no pátio da escola

São Sebastião: 9h40, no pátio da igreja

Garibalde: 10h50, em frente à igreja

Cras Consulesa: 13h30

Dia 04

Vila Rosário: 8h30, na quadra de areia

Vila Rosário: 8h30, ao lado da UBS Elvira Kugler

Jardim Bela Vista: 9h50, em frente à igreja

Colônia Santa Leopoldina: 10h50, em frente à UBS

Tronco: 13h30, na quadra

Tronco: 14h50, em frente à igreja católica, sentido Castro

Dia 24

> Equipe 1

Abapan: 8h30, em frente à Associação

Herval do Xaxim: 9h40, em frente a Igreja

Herval dos Lima: 10h20, em frente à UBS

São Luiz dos Machado: 11h10, em frente à Igreja

> Equipe 2

Cercado: 8h30, na antena

Butiazal: 9h40, em frente à escola

Socavão: 13h30, no Cras

Dia 25

Escola Jahir Lopes: 8h30

Vila Operária: 9h50, no campo de areia

Jardim Pandorf: 11h, na praça do parquinho

Jardim Alvorada: 13h30, atrás da UBS