Foto: Gilson Abreu/AEN

Nos dias 15 e 16 de julho, Cascavel terá o Feirão Emprega Indústria, um evento voltado para quem busca uma oportunidade de trabalho no setor industrial. O feirão será realizado em frente à Prefeitura Municipal, na Rua Paraná, nº 5000, das 8h às 17h, com entrada gratuita e aberto ao público.

O objetivo do evento é aproximar as indústrias locais da força de trabalho do município, criando um espaço direto para recrutamento, orientação e qualificação profissional. Além das vagas de emprego, o feirão vai oferecer cursos, oficinas práticas, entrevistas com empresas e ações que ajudam quem está procurando o primeiro emprego ou tentando se recolocar no mercado.

Como as empresas podem participar

Empresas do setor industrial interessadas em oferecer vagas no evento podem se inscrever de duas formas. Até o dia 7 de julho, é possível cadastrar as vagas por meio da Agência do Trabalhador, pelo telefone/WhatsApp (45) 3223-8123. Já até o dia 11 de julho, as vagas podem ser cadastradas por meio dos sindicatos ligados à Fiep, pelo número (41) 98812-8712. Neste caso, é necessário ser associado ou se associar ao sistema, o que também garante outros benefícios durante o evento.

Programação inclui oficinas, palestras e entrevistas

Além do contato direto com empresas contratando, o Feirão Emprega Indústria contará com uma programação diversificada. Entre as atividades, estão as oficinas práticas na Escola Móvel de Panificação do Senai, palestras com especialistas, orientação de carreira e o Varal do Emprego, um painel com vagas atualizadas da indústria regional. Haverá também entrevistas de emprego no local, facilitando o processo de contratação imediata.

O Feirão Emprega Indústria é uma realização do Sistema Fiep, por meio do Senai e do IEL, em parceria com a Prefeitura de Cascavel. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial: empregaindustria.com.br/feirao.