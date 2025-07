Som alto e escapamento barulhento vão render multa de R$ 500 em Londrina (Foto: Bruno Amaral/Defesa Social)

A Guarda Municipal de Londrina vai reforçar a fiscalização contra a poluição sonora causada por veículos, especialmente motocicletas com escapamentos adulterados e carros com som alto. Quem for flagrado cometendo infrações relacionadas ao excesso de barulho será autuado com multa de R$ 500, conforme previsto na legislação municipal.

Na tarde desta segunda-feira (30), os agentes do grupamento de trânsito passaram por um treinamento técnico para o uso do decibelímetro, equipamento utilizado para medir o nível de ruído emitido por veículos.

Objetivo é padronizar ações e reduzir barulho nas ruas

Segundo o inspetor de trânsito Antônio Siena Junior, a capacitação serve para padronizar os procedimentos entre os agentes que atuam nas ruas e garantir o cumprimento da Lei Municipal nº 13.289/2021, que regula o controle da poluição sonora veicular.

“O intuito nosso com essa instrução é nivelar o conhecimento dentro do efetivo do trânsito, que vai estar à frente nas fiscalizações, com o objetivo de tentar inibir, ou até mesmo acabar com esse barulho dos escapamentos e a questão da poluição sonora, que vem incomodando moradores, hospitais, animais e assim por diante. A intenção é intensificar essa fiscalização, que já existe no município, e fazer com que a lei seja cumprida”, explicou Siena.

A fiscalização, que já é realizada na cidade, será agora mais intensa e sistematizada, utilizando o decibelímetro aferido e funcionando corretamente.

Abordagens podem ocorrer por flagrante ou denúncia

As equipes da Guarda Municipal realizam patrulhamento preventivo e ostensivo tanto no centro quanto nos bairros de Londrina.

As abordagens podem ocorrer de forma direta, quando os agentes se deparam com veículos irregulares, ou por meio de denúncias feitas pela população, através do telefone 153, canal de emergência da corporação.

As infrações mais comuns envolvem motos com escapamentos alterados, carros com som automotivo em volume abusivo e veículos que emitem ruído acima do permitido por lei.