O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, abrirá na próxima segunda-feira, dia 16/01, as inscrições para os processos seletivos públicos de estágio da Advocacia-Geral da União (AGU).

Um dos processos seletivos têm oportunidades voltadas para candidatos que sejam formados em Direito e que queiram realizar o curso de Pós-graduação lato sensu a distância “Funções Institucionais da Advocacia-Geral da União”, promovido pela Escola da Advocacia-Geral da União.

Os interessados devem fazer a inscrição gratuita no Portal CIEE no seguinte link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/7717/detalhe, e realizar a prova on-line.

O valor da bolsa-auxílio mensal é de R$ 1.665,22, com carga horária de 30 horas semanais, a serem cumpridas e supervisionadas a distância no âmbito de equipes virtuais vinculadas a órgãos da Advocacia-Geral da União. Os selecionados também poderão contar com R$ 10,00 por dia estagiado, que será devido apenas na hipótese de efetivo deslocamento para instalações da Advocacia-Geral da União em sua respectiva cidade.

Já o outro processo será voltado para estagiários do Ensino Superior – em diversos cursos como Direito, Administração e Informática – e também para jovens que estejam cursando o Ensino Médio.

Os valores de bolsa-auxílio variam de R$486,05 a R$694,36 para estagiários de Ensino Médio e R$ 787,98 a R$ 1.125,69 para candidatos do Ensino Superior, variando de acordo com a carga horária.

Os interessados devem fazer a inscrição gratuita no portal CIEE no seguinte link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/7778/detalhe

Atendimento

O estudante também pode tirar dúvidas através do atendimento via Whatsapp do CIEE no número: (11) 3003 – 2433.