Fabio Dias/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prenderam cinco pessoas durante uma operação recorrente da investigação de um sequestro ocorrido em Matinhos, no Litoral do Paraná. A ação aconteceu nesta segunda-feira (2), no mesmo município.

