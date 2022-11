Divulgação/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante cinco pessoas por tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições, durante operação ocorrida da manhã desta quarta-feira (16), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Paraná e da Guarda Municipal de São José dos Pinhais.

