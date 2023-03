Como é tradição, nesta época do ano, grandes críticos de cinema de Curitiba se reúnem para falar do Oscar. E agora o encontro tem um gostinho especial: a décima edição do bate-papo em que eles comentam a maior premiação do cinema mundial voltará a ser presencial. O evento será realizado no próximo dia 11 de março (véspera da cerimônia), às 16h, no Cine Passeio, com entrada gratuita.

