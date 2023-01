Público ainda está distante do tempo pré-pandemia, apesar da retomada (Franklin de Freitas)

Após dois anos de muita dificuldade por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, os cinemas paranaenses registraram uma forte retomada em 2022. Segundo dados da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), ao longo do ano passado o público em frente às telonas de todo o estado somou quase 5,7 milhões de pessoas, mais que o dobro registrado no ano anterior – ainda que o resultado esteja distante daquele verificado no último ano antes da crise sanitária.

As informações, extraídas do painel ‘Resultados do Cinema Brasileiro 2022’, do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), mostram que as salas de cinema de todo o Paraná receberam um público de 5.657.889 pessoas em 2022, entre os dias 6 de janeiro e 29 de dezembro. Trata-se de uma alta de 112% comparando com o público de 2021 (de 2.667.591), mas ainda longe do público de 9.495.013 registrado em 2019.

Entre todas as unidades da federação, o Paraná registrou o quarto maior público nas salas de cinema no ano passado, atrás apenas de São Paulo (31.699.059), Rio de Janeiro (12.102.752) e Minas Gerais (6.771.757). Ficou, ainda, a frente (e com boa vantagem) dos vizinhos da região Sul, Rio Grande do Sul (4.297.328) e Santa Catarina (3.952.423)

A participação dos filmes nacionais na retomada do público paranaense aos cinemas, entretanto, foi ínfima. De acordo com a Ancine, um total de 389 filmes (nacionais e estrangeiros) foram exibidos no Paraná em 2022. Desse total de títulos, 108 eram filmes brasileiros, o equivalente a mais de um quarto (27,8%) do total.

Do público total de 5,7 milhões de pessoas, contudo, apenas 137.821 (2,4%) se deslocaram para assistir algum filme nacional, efetivamente. Não à toa, o ranking dos filmes mais assistidos pelos paranaenses é dominado por obras estrangeiras, como se verá a seguir.

Com uma participação tão tímida do público, os filmes nacionais ficam com uma pequeníssima cota do montante arrecadado pelos cinemas. No ano passado, o setor faturou R$ 107,5 milhões somente no Paraná. Os filmes paranaenses, entretanto, foram responsáveis por apenas R$ 2,33 milhões desse faturamento (2,2% do total).

Minions, Doutor Estranho e Avatar dominam as bilheterias nas salas paranaenses

Como já citado, o ranking dos filmes mais assistidos nas telonas pelos paranaenses foi dominado por filmes estrangeiros no ano passado. E a primeira posição ficou com a obra “Minions 2: A Origem de Gru”, que levou 490.323 pessoas aos cinemas e arrecadou R$ 8,8 milhões. A animação retoma de onde parou a primeira aventura, lançada em 2015, e foca no período de infância do super-vilão de “Meu Malvado Favorito” (2010) junto de seus assistentes.

Na segunda posição aparece “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, filmes inspirado no universo Marvel, com público de 490.248 e renda de R$ 9,9 milhões. E na terceira posição vem “Avatar: O Caminho da Água”, que estreou em dezembro do ano passado e já levou 444.253 pessoas para frente das telonas, movimentando R$ 9,3 milhões.

O sucesso da obra dirigida por James Cameron, que chegou 13 anos depois de seu antecessor (que é até hoje a maior bilheteria da história do cinema mundial), tem sido uma lufada de ar fresco para a sétima arte. Não à toa, recentemente o diretor d Avatar fez uma espécie de desabafo sobre a situação atual do mercado cinematográfico, se declarando “cansado de ficar sentado em casa vendo streaming”.

“Quando vejo a bilheteria subindo, penso que todo mundo está retornando aos cinemas. Até mesmo na China, onde está acontecendo uma nova onda de covid-19, as pessoas estão indo assistir ao filme. Estamos dizendo, como sociedade: ‘Precisamos disso! Precisamos dos cinemas!’. Chega de streaming, estou cansado de ficar sentado em casa”, brincou o cineasta em entrevista à Variety, no tapete vermelho do Globo de Ouro 2023.

Em Curitiba, público cresce mais que no restante do estado

Em Curitiba, o retorno do público aos cinemas aconteceu de forma mais intensa do que no restante do estado. Ainda de acordo com os dados da Ancine, em 2022 o público em frente às telonas da capital paranaense somou 2.623.778 pessoas, com alta de 142,3% na comparação com o ano anterior. Somente no município, os cinemas faturaram R$ 55,3 milhões em bilheteria, 160% a mais do que em 2021.

Isso tudo significa que a capital paranaense, sozinha, responde por 46,4% do público e 51,4% da renda dos cinemas. E isso mesmo com o ingresso na cidade sendo mais caro do que na média do estado (R$ 20,68 contra R$ 18,59).

Mas se o curitibano vai mais ao cinema do que a média de outros municípios, isso não significa que consuma os produtos da cultura nacional. Prova disso é que só 78.823 pessoas foram pra frente da telona em 2022 assistir algum filme brasileiro, o equivalente a 2,7% do público total dos cinemas. Com isso, o cinema nacional arrecadou R$ 1,44 milhão com os curitibanos, o que representa só 2,6% da renda total dos cinemas de Curitiba.

RANKING DOS CINEMAS

Resultados dos cinemas paranaenses em 2022 e 2021

Público

2022: 5.657.888

2021: 2.667.591

Variação: +112,1%

Renda

2022: R$ 107.453.218

2021: R$ 43.635.894

Variação: +146,3%

Preço médio do ingresso

2022: R$ 18,59

2021: R$ 18,15

Variação: +2,4%

Títulos exibidos (nacionais e estrangeiros)

2022: 389

2021: 232

Variação: +67,7%

Resultados dos filmes brasileiros nos cinemas do Paraná

Público títulos brasileiros

2022: 137.821

2021: 37.894

Variação: +263,7%

Participação: 2,4%

Renda títulos brasileiros

2022: R$ 2.328.641

2021: R$ 547.359

Variação: +325,4%

Participação: 2,2%

Títulos brasileiros exibido

2022: 108

2021: 58

Variação: +86,2%

Participação: 27,8%

Ranking dos filmes