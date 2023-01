Matinhos- Verão Paraná Maior-Circuito Paranaense de Volei de Praia. Foto: Ari Dias/AEN.

A primeira edição do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia chegou ao fim neste domingo (29), após três dias intensos de programação em Matinhos, no Litoral do Paraná. Foram 150 duplas participantes na competição, recorde de inscritos dentre os eventos realizados pela Federação Paranaense de Voleibol (FPV) em parceria com o Governo do Estado, nos Jogos de Aventura e Natureza (JAN), abrindo o calendário de competições oficiais de 2023 da categoria.

Na sexta-feira foram disputadas as primeiras etapas das categorias sub-17 e sub-19, ambas masculino e feminino. As duplas classificadas disputaram as semifinais e finais no sábado, mesmo dia em que teve início as demais categorias (adulto e master, masculino e feminino; e policiais militares e bombeiros, masculino e misto). Já no domingo, as areias de Caiobá voltaram a receber os atletas, também para realização das semifinais e finais da competição. Os jogos foram transmitidos ao vivo pelo canal no YouTube da Secretaria estadual do Esporte e pela TV Paraná Turismo.

O secretário de Esporte, Helio Wirbiski, esteve presente neste domingo e acompanhou as finais das duplas militares. “É o último final de semana da operação do esporte no Litoral. Atendemos presencialmente mais de 700 mil pessoas e o balanço é muito positivo. Os shows aconteceram de maneira tranquila, sem nenhum problema. Nós buscamos realizar um círculo virtuoso — economia, turismo, esporte e todos os órgãos do governo — e conseguimos. O Litoral do Paraná está pujante, um dos melhores do Brasil”, destaca Wirbiski.

O policial militar Fernando Almagro, do 5º Batalhão de Polícia Militar de Londrina, disputou a final da categoria. Atleta de quadra, ele lembra que o vôlei de praia tem as suas particularidades. “Nós ficamos sabendo que teria o Circuito Paranaense e essa categoria de policiais militares, resolvemos participar de última hora. As regras são diferentes, a areia pesa bastante, sentimos bastante na parte física, mas é muito gostoso”, disse.

“Poder aproveitar essa estrutura que o Governo do Paraná e a Federação fornecem para o Circuito Paranaense é fora de série, porque geralmente os campeonatos não tem uma estrutura tão boa como essa. Então poder participar, jogando com o pessoal profissional e eles terem pensado na gente também, nós ficamos muito felizes”, complementa.

A dupla de Curitiba Letícia Mara Nicolas e Gabriela Neidert Pereira, ambas com 16 anos, foram as primeiras campeãs do Circuito, na categoria feminino sub-19. Elas venceram a equipe de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina. “Muito orgulho da gente, do técnico, nós saímos de um quarto lugar para um primeiro, então isso mostra que temos potencial e soubemos ter a cabeça para ganhar”, celebra Letícia. “A estrutura da competição está de parabéns, com quatro quadras, a arbitragem apitando certinho, eu gostei bastante”, completa.

A parceira Gabriela destaca o clima entre os atletas, a torcida presente e a praia. “Foi difícil, foi suado, mas só a sensação de estar numa final já era uma grande conquista para gente, e foi dando tudo certo. Tudo está muito bem estruturado, o pessoal ali fora participando, as arquibancadas, curtimos bastante”, afirma a atleta.

O empresário Silvio Nicolas é pai da Letícia e não escondeu o orgulho de ver a filha chegar à final. “É muita emoção mas a gente já está um pouco acostumado, ela está nesses circuitos, paranaense e brasileiro, há bastante tempo, apesar da pouca idade”, explica. “A estrutura é maravilhosa. Comparando com os outros anos, 2023 está fantástico. O Litoral paranaense, com toda essa infraestrutura da cidade e aqui do evento, nós estamos bem acomodados”, complementa Nicolas.

Para Rafaela Leu, coordenadora do vôlei de praia da Federação Paranaense de Voleibol destacou a parceria de mais de três anos entre a FPV e o governo do Paraná. “Dentro dos Jogos de Aventura e Natureza nós trouxemos o Circuito Paranaense de Vôlei de Praia, onde não só as duplas do Paraná podem participar, mas também de outros estados. Aqui temos atletas de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro”, disse.

“Agradecemos a parceria do Governo, pois é muito importante para nós essa divulgação, a estrutura é muito legal, então parabenizar todos os organizadores do evento, que fazem com que a gente consiga realizar essas etapas do Circuito”, completou.

O atleta Luiz Vitor Guerezi, de Dois Vizinhos, no sudoeste paranaense, foi campeão na categoria sub-19, junto com seu parceiro José Vodzicki. “A gente treina diariamente na cidade e agora no final do ano não paramos de jogar. No início de 2023 começamos os treinos mais pesados para tentar um bom resultado aqui na competição e conseguimos”, comemora Guerezi. “O JAN tem uma grande importância para a gente. Nós jogamos em duas categorias para sempre melhorar, tanto que no adulto não jogamos muito bem, e veio a nossa final no sub. A gente não é acostumado a treinar na praia, então o vento às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas é sempre uma experiência a mais que a gente tem”.

JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA – O projeto foi criado em 2019 visando unir a prática esportiva, o turismo e a natureza com a realização de eventos em todos os cantos do Paraná. Pioneiro no Brasil, além dos benefícios esportivos, a economia local também é fortalecida. Os Jogos de Aventura e Natureza são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte.

No caso do vôlei de praia, as competições dentro do JAN são organizadas em conjunto com a FPV. Todas as edições dos jogos contam com as etapas do Circuito, além de quatro etapas promovidas exclusivamente pela Federação. Em 2023, foi a primeira vez que a competição contou com categorias militares. Foram 24 duplas masculinas e 8 duplas mistas participando. Os resultados da 1ª etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia estão disponíveis AQUI.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste.