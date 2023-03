Divulgação

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher (08/03), o City Center Outlet – Grupo Tacla promove o workshop ‘Mulheres Empoderadas’, que vai reunir de hora em hora quatro grandes figuras femininas nas áreas de Finanças, Empreendedorismo Feminino, Gestão de Pessoas/Mercado de Trabalho e Conexão/Transformação. O evento é gratuito e ocorre entre 8h e 11h de quarta-feira, 08 de março. As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail contato@citycenteroutlet.com.br.

Facilidade

Pensando nas mães que gostam de participar de eventos desta natureza, mas que algumas vezes não conseguem por causa dos cuidados com as crianças, o ‘Clubinho Itaqui’ é parceiro do workshop e oferta 50% de desconto para as mães que desejarem deixar os pequenos aos cuidados da equipe enquanto participam das palestras.

As participantes concorrerão a sorteios de vouchers de 50% para loja Traymon e sorteio de semi joias da Aimer. Já a Columbia entregará vouchers de descontos adicionais para todas as participantes bem como a XP disponibilizará consultoria financeira para todas as interessadas.

Programação

Todas as palestras ocorrerão nas instalações do Cineplus. Confira os horários de cada apresentação:

8h – Fernanda Alves – Mercado Financeiro.

9h – Luciana Burko – Use a Comunicação para Ampliar as Vendas.

10h – Mônica Balestieri – Conectar e Transformar.

11h – Miriam e Renata – Gestão de Pessoas e Mercado de Trabalho.

City Center Outlet Premium

Endereço – Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima – Campo Largo.

BR 277 – Acesso pelo KM 122 em ambos os sentidos.

Horário de funcionamento: Segunda a domingo, das 10h às 22h.