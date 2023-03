Franklin de Freitas

Ter os dentes brancos como nas propagandas de creme dental e poder sorrir sem qualquer tipo de receio ou restrição é o desejo de muitas pessoas. Um desejo, aliás, que não é novidade, tanto que há séculos as pessoas vêm tentando descobrir formas de clarear os dentes, uma preocupação estética que nos últimos anos vem ganhando uma atenção especial do mercado odontológico, que apresenta tratamentos cada vez mais simples, rápidos e eficazes. A evolução, inclusive, foi grande ao ponto de hoje ninguém mais precisar abrir mão do seu cafezinho ou do vinho durante o tratamento, por exemplo.



Mas afinal, o que provoca o amarelamento e faz os dentes de uma pessoa ficarem manchados? Na realidade, trata-se de um processo natural, relacionado a diversos fatores, entre elas a idade do paciente (com o passar dos anos, a camada de esmalte que cobre os dentes torna-se cada vez mais fina, o que faz com que a camada interna, a dentina, que é rica em pigmentos, fique mais aparente), seus hábitos alimentares (o consumo de bebidas e comidas pigmentadas, com corantes naturais ou artificiais, associada à má higienização bucal também torna os dentes mais escuros) e o possível consumo de cigarro (fumar, além de estar relacionado a doenças sistêmicas, também afeta a aparência dos dentes, por causa do acúmulo de nicotina sobre o esmalte dental).



Por outro lado, a boa notícia para quem quer um sorriso mais branco é que os tratamentos para clareamento dental estão avançando e se tornando cada vez mais comuns e efetivos. Por exemplo, no consultório da dentista Camila Correia Barrozo, especialista em Dentística Restauradora, esse tipo de procedimento já é o mais demandado pelos pacientes. E por pacientes de todos os sexos e idades. “Antes, a procura maior era por pacientes jovens, que acabaram de tirar o aparelho ortodôntico. Hoje, tem aumentado muito a procura pelo clareamento por homens e por pessoas mais velhas”, relata a especialista.



Ainda segundo a doutora, o clareamento é um processo de difusão, no qual o peróxido de hidrogênio penetra no dente (no esmalte e na dentina) e faz a quebra dos pigmentos orgânicos (que têm alta taxa de absorção de luz), quebrando eles em pigmentos menores e aumentando, assim, a taxa de reflexão de luz, o que dá o aspecto mais claro aos dentes.



Esse processo pode ser feito de duas formas: através de um tratamento caseiro supervisionado ou no próprio consultório (o que traz resultados mais rápidos). No clareamento caseiro, é feito um molde, uma placa que o paciente terá de utilizar, aplicando o gel clareador de dentes por algumas horas (uma a oito horas, dependendo do gel a ser utilizado), diariamente. “Esse tipo de clareamento leva em torno de um mês para dar resultado”, explica a Dra. Barrozo.



Já no clareamento feito no consultório, o paciente geralmente realiza três sessões de tratamento, cada sessão durando em torno de 45 minutos e podendo ser feita com um intervalo de dois dias entre cada uma delas. “Esse tratamento [em três sessões] equivale ao mês inteiro de tratamento no modo caseiro”, comenta a dentista, citando ainda que em casos de manutenção (quando o paciente já fez o tratamento e realiza a profilaxia rotineiramente, com visitas ao dentista a cada seis meses) apenas uma sessão de clareamento pode ser suficiente. “O ideal é fazer o tratamento a cada ano e meio ou dois anos”, reforça.

Qual o melhor tratamento para você?

Mas qual dos tratamentos seria o mais indicado para você? Para responder a essa pergunta, o ideal é marcar uma consulta com o dentista para buscar uma indicação. “Hoje em dia o que mais aparece para mim é paciente querendo clareamento, falando que deseja ter um dente branco. Mas o clareamento pode ser feito ele próprio como um tratamento já ou como um pré-tratamento. Eu, por exemplo, trabalho bastante com a parte estética de resina, de facetas de porcelana, prótese. Então muitas vezes, para começar esse tratamento, eu preciso de um clareamento para estabilizar a cor do paciente, deixar todos os dentes mais ou menos na cor que o paciente deseja, para daí entrar com a parte da prótese. Mas também tem os pacientes que vêm aqui, os dentes já estão super bonitos, não apresentam manchas maiores e o paciente quer só fazer o clareamento mesmo. Depende muito do caso do paciente para saber qual que eu vou indicar para o paciente”, ressalta a dentista.



Restrição ao consumo de café e vinho para o tratamento é coisa do passado



O clareamento dental sempre foi sinal de saúde e status. No Egito Antigo, por exemplo, as pessoas usavam cremes feitos de pedra-pomes e vinagre para clarear os dentes. Já no Império Romano, uma pasta feita de leite de cabra e até mesmo amônia (presente no líquido expelido pelo corpo através da urina) eram utilizados por conta de sua grande capacidade de limpeza.



O tratamento clareador como o conhecemos hoje, por sua vez, começou a se desenvolver em torno da metade do século XIX. O primeiro clareamento em dentes vitais, por exemplo, data de 1868 e, em 1910, já se recomendavam técnicas de clareamento com o peróxido de hidrogênio associado a uma fonte de calor. Em 1960 já foi desenvolvida a técnica de clareamento caseiro, com o uso de peróxido de carbamida por meio de moldeiras, técnica que foi se tornar popular no final dos anos 1980.



Desde então, inúmeros produtos e técnicas vêm sendo estudados e desenvolvidos. E esses avanços vem provocando mudanças na forma como é feito o clareamento. Por exemplo, a utilização de fontes luminosas para o processo de clareamento dos dentes já não é mais utilizado. “O clareamento age por difusão dentro do dente, ocorre uma queda dos pigmentos, e a luz não faz melhorar esse processo”, explica a doutora Barrozo.



Além disso, a especialista cita ainda que muitos pacientes relatam ter o desejo de realizar o tratamento, mas que não o fazem porque gostam de tomar vinho ou café e acreditam que, fazendo o clareamento, teriam de deixar de lado esses hábitos. “Mas o que foi comprovado é que o clareamento age internamente. Então ele quebra as moléculas de pigmento e, dessa forma, faz aumentar a reflexão de luz e o dente fica com um aspecto mais claro. O café e o vinho mancham o dente, mas de forma externa, é uma mancha extrínseca, por fora do dente. Não vai ser só escovando o dente em casa que você vai tirar essa mancha, mas numa profilaxia, que é a limpeza profissional, ir no dentista periodicamente, eu consigo tirar essa mancha. Por isso também aproveito para reforçar a importância da profilaxia a cada seis meses, porque eu tiro essas manchas. Mas tomar café e vinho não vai prejudicar o clareamento, que é um processo que ocorre por dentro do dente, e não por fora”, esclarece a especialista.



‘Muitos pacientes falam que nunca tinham percebido como o sorriso mexia na autoestima’



O principal impacto do procedimento de clareamento dental para os pacientes diz respeito à autoestima das pessoas. Segundo Camila Barrozo, são diversos os relatos de pessoas que comentam nunca ter percebido, antes do tratamento, como o sorriso mexia com a autoestima delas. “Eu atendo pacientes que já vão no dentista regularmente, já tem isso de cuidar do dente, fizeram clareamento várias vezes, e outros que nunca se preocuparam com o dente e fazem o clareamento para ver o resultado. Eles dizem que a autoestima muda muito, que saem sorrindo por aí, para tirar foto ou só sorrir na rua mesmo. Isso é bem legal”, comenta a dentista.



Durante o tratamento, alguns pacientes podem apresentar maior sensibilidade nos dentes, o que reforça a importância de se avaliar qual seria o tratamento mais indicado. “Se o paciente possui trincas no esmalte do dente, se ele possui alguma exceção gengival, algum problema no dente, é melhor fazer o tratamento no consultório, que eu vou ter um controle maior, colocar barreiras nessas regiões com problemas e supervisiono o clareamento. Se o paciente não tem nada, nenhum problema, eu recomendo fazer em casa.”



Para quem já fez o tratamento ou simplesmente quer cuidar bem deles, para que não escureçam, a principal recomendação é fazer a profilaxia com um dentista a cada seis meses e, obviamente, escovar os dentes todos os dias e da maneira correta, fazendo ainda o uso de fio dental na hora da higiene bucal. “As pessoas não entendem a importância do dentista igual pensam em ir no médico regularmente, fazer um check-up. Tem que vir ao dentista não só para fazer clareamento, né?! Em relação à cárie, muitas vezes você está com algum problema e você não está vendo, tem uma inflamação gengival e isso pode levar a um problema muito maior. Então é muito recomendado essa avaliação com um dentista a cada seis meses, até porque nessa avaliação já fazemos uma limpeza muito melhor, muito mais efetiva do que a escovação em casa e você vai retirar todas as manchas, todas as placas que você não consegue retirar em casa, inclusive o tártaro – que já é a placa calcificada, que não tem como você tirar com a escova de dente em casa”, afirma Barrozo.



Pastas de carvão ativado



Nos últimos tempos, uma nova tendência surgiu e conquistou adeptos. Trata-se da utilização de pastas de carvão ativado para a limpeza dos dentes, uma moda propagandeada por artistas e pela própria publicidade, que promete que as pastas de carvão ativado irão deixar seus dentes mais brancos. Mas a dentista Camila Barrozo faz um importante alerta sobre essa nova moda. “Essas pastas, na verdade, fazem mal para o dente. Elas são abrasivas, esse atrito [da pasta com o dente] faz um processo de abrasão mesmo, porque essa pasta contém minipedrinhas que fazem um abrasão no esmalte dentário. Então essas pastas acabam removendo essas manchas superficiais, o que dá uma falsa esperança que clareou o dente. Mas se usadas por muito tempo, elas acabam removendo superficialmente essa película de esmalte do dente, então faz mal”, lamenta a especialista. “Quer clareamento? Vai pro dentista, faz uma avaliação para ver qual o clareamento certo, qual o procedimento mais indicado para você”, indica ainda ela.





