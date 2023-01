Dálie Felberg/ALEP

O Governo do Estado indicou nesta semana Clemilda Santiago Neto para o cargo de diretora de Igualdade Racial, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais da recém-criada Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. O convite partiu da secretária Leandre Dal Ponte. É um cargo novo no Estado e que será comandada por uma mulher com ampla experiência da administração pública.

A nomeação consolida um movimento importante de nomeações femininas para o primeiro escalão. O Paraná tem mulheres no comando de importantes diretorias na segunda gestão, como Fazenda, Educação, Desenvolvimento Sustentável, Cultura, Desenvolvimento Social e Família, Administração e Previdência e Controladoria-Geral do Estado (CGE).

O governador Carlos Massa Ratinho Junior nomeou Louise Caroline Campos Low como a nova diretora-geral da Secretaria de Estado da Educação (Seed), Marcia Cristina Rebonato do Valle como diretora-geral da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), Louise da Costa e Silva Garnica como diretora-geral da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Luiza Marilda Pacheco Castagno Simonelli como diretora-geral da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, Elietti de Souza Vilela como diretora-geral da Secretaria da Cultura, Luciana Carla da Silva Azevedo como diretora-geral da Secretaria de Administração e Previdência e Patrícia Valgrande Augusto na diretoria-geral da CGE.

MULHER E IGUALDADE RACIAL – Clemilda Santiago Neto foi escolhida para o cargo de diretora de Igualdade Racial, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais na Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. Ela atua desde o ano de 2015 na Secretaria de Estado da Educação do Paraná como técnica pedagógica no Departamento da Diversidade e Direitos Humanos. Também já integrou o Núcleo de Estudos das Relações Étnico Raciais e da Afrodescendência (NEREA) e o Departamento de Ensino Médio na Seed.

Ela foi presidente do Conselho de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Paraná e também coordenou e participou do desenvolvimento de projetos e programas implementados pelo Governo do Estado nas comunidades tradicionais negras e quilombolas.

Licenciada em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, trabalhou muitos anos como docente na rede pública de ensino. Também cursou especialização em Educação Patrimonial pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e em Pedagogia para o Ensino Religioso na Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

EDUCAÇÃO – Para a diretoria-geral da Secretaria de Estado da Educação, foi nomeada Louise Caroline Campos Low. Desde 2004, ela atua como auditora federal de finanças e controle na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Economia. Já comandou a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), autarquia federal do Ministério do Desenvolvimento Regional, com projetos inovadores em toda a Amazônia Legal. Também atuou como assessora técnica na Secretaria de Governo da Presidência da República.

Caroline é especialista em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Gestão Fiscal pela Faculdade Unyleya. É formada em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) e em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Em 2019, recebeu o Prêmio MAGIS de Excelência Profissional de Finanças Públicas, da Secretaria do Tesouro Nacional. Também foi instrutora e palestrante de temas relacionados à administração e execução orçamentária e financeira, orçamento público e desenvolvimento regional.

FAZENDA – Servidora pública do Governo do Estado do Paraná há 17 anos, Márcia Cristina Rebonato do Valle está à frente da diretoria-geral da Secretaria de Estado da Fazenda e da diretoria de Orçamento Estadual. Ela já atuou na Secretaria de Estado da Educação e do Planejamento. Atualmente é membro do Conselho Fiscal do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar).

Márcia é especialista em contabilidade aplicada ao setor público pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tem MBA em gestão empresarial pela Universidade do Vale do Itajaí e é discente no MBA em Gestão Pública Fazendária pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Possui ampla experiência com orçamento público, planejamento e programas com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD/Banco Mundial) desde 2006.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – A nova diretora-geral da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável é Louise da Costa e Silva Garnica. Ela é advogada e se formou na Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 2001. Foi secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes na primeira gestão. Foi, ainda, integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM/PR.

No Planejamento, participou da construção do Paraná Produtivo, trabalho desenvolvido em municípios com baixo IDH para potencializar seus sistemas econômicos, e de projetos de financiamento de obras públicas importantes, como a Orla de Matinhos.

CULTURA – A diretora-geral da Secretaria da Cultura, Elietti de Souza Vilela, servidora pública de carreira, é graduada em Serviço Social, mestre em Economia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Marketing e Gestão de Negócios, Coaching e Consultora em Imagem Pessoal e Corporativa. Possui as seguintes especializações: Saúde Pública (UNAERP); Gestão de Políticas Públicas (UNICAMP); Economia Solidária (UFPR); e Implementação de Programas e Projetos Sociais (CENDEC).

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA – Luiza Marilda Pacheco Castagno Simonelli está à frente da diretoria-geral da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família. É bacharela em Direito pelo Centro Universitário Curitiba (2002), licenciada em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (1993) e mestre em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2019).

Atuou como chefe de gabinete parlamentar na Câmara Municipal de Curitiba. Tem experiência na área de Direito, atuando principalmente em temas como trânsito, educação, mobilidade, modais e transporte.

ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA – Luciana Carla da Silva Azevedo assume a diretoria-geral da Secretaria de Administração e Previdência. Graduada em Direito pela Universidade Paranaense (2004), tem MBA internacional de Gestão da Inovação (PUC/FIEP) e experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Administrativo, Público e Civil.

Ela é servidora pública e foi assessora na Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) entre 2009 e 2020. Também foi chefe de gabinete da Faculdade de Artes do Paraná, assessora de gabinete da Fundação Araucária e do diretor-geral da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e chefe da Assessoria Técnica na Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – Patrícia Valgrande Augusto, a nova diretora-geral da CGE, é advogada e especialista em Direito Civil e Processo Civil. Seu currículo também inclui certificação em Propriedade Intelectual e de Auditora líder em Compliance e Antissuborno.

Tem mais de dez anos de experiência na área jurídica, atuando em áreas de direito tributário, administrativo e compliance. No Estado do Paraná, exerceu a função de chefe de gabinete interina da Controladoria-Geral do Estado e assessora. Desde 2021 é vice-coordenadora do Fórum Permanente Controla Paraná.