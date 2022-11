Rua enfeitada na Vista Alegre: “Vai ter churrasco e bagunça” (foto: Valquir Aureliano)

Com a Copa do Mundo chegando, curitibanos começam a pintar e enfeitar as ruas de verde e amarelo

No bairro Vista Alegre, pela segunda Copa seguida os vizinhos resolveram se reunir para dar cor à Rua Itália Giampoli Amatuzzi. Nos dias de jogo do Brasil, vai ter confraternização, churrasco e bagunça, avisam.

No próximo domingo (20), acontece a abertura do maior evento esportivo do mundo e já na quinta-feira será a vez do Brasil estrear contra a seleção da Sérvia. E em Curitiba, muitos moradores também seguem o comércio que está se mobilizando para entrar no clima verde e amarelo.

E um dos idealizadores da iniciativa é Dhiony Fabiano Lauro, que conta ter juntado alguns parentes (sobrinhos, principalmente) e vizinhos para colocar bandeiras do Brasil pela rua e pintar o meio-fio de verde e amarelo.

“Vamos nos reunir para os jogos, juntar os parentes, vizinhos, fazer uma carninha e a bagunça”, conta Dhiony, que ainda pretende decorar a própria casa. “No fim de semana vou viajar a trabalho, mas segunda e terça vou decorar a parte da frente da garagem aqui de casa”, diz o curitibano, que revela ter tido gasto apenas com a aquisição de tinta para pintar a rua.

“Como a gente já tinha feito uma decoração na Copa passada, eu já tinha fita aqui, algumas coisas para a decoração. Mas na Copa da Rússia fizemos algo mais com a família mesmo, desta vez os vizinhos também vieram ajudar a decorar.”

A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro. O Brasil estreia no dia 24, uma quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia. Na primeira fase, o Brasil, que está no Grupo G da competição, jogará ainda no dia 28 (uma segunda-feira, contra Suíça, às 13h) e 2/12 (sexta, contra Camarões, às 16h).

Valquir Aureliano

Recesso

A Prefeitura de Curitiba publicou o decreto 1686 em que estabelece o funcionamento dos serviços públicos municipais nos dias úteis de jogos da Seleção Brasileira de Futebol da Copa do Mundo do Catar.

O expediente nos dias úteis será das 8h às 14h, quando a partida iniciar às 16h; das 8h às 11h, quando a partida iniciar às 12h; das 8h às 12h, quando a partida iniciar às 13h. As horas não trabalhadas nesses dias deverão ser repostas.

Bancos também fecham em dias de jogos da Seleção

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que os bancos terão horário especial de atendimento ao público nas agências nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do Mundo FIFA 2022. A decisão considera questões como a segurança das agências e de transporte de valores, e está de acordo com a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências.