Imagem ilustrativa (Valdecir Galor/Arquivo SMCS)

A partir do dia 17 de março, a Clínica Vacinne oferece a vacina tetravalente do H1N1, com a atualização de 2023. A imunização é indicada para crianças a partir de seis meses, adolescentes, adultos e idosos, em dose única. A vacina tetravalente é composta por quatro tipos de cepas do vírus influenza, atualizada todos os anos com os tipos de vírus mais circulantes no país no ano anterior. Em 2023, a imunização inclui duas cepas do tipo A (H1N1 e H3N2) e duas do tipo B (Victoria e Yamagata).

A enfermeira especialista em vacinação da Clínica Vacinne, Kátia Oliveira, lembra que a vacina tetravalente é produzida com o vírus inativado, ou seja, não é capaz de causar a doença, apenas atuando como imunizante. “Para crianças menores de nove anos, que nunca tomaram a vacina da gripe, é indicado fazer duas doses, com intervalo 30 dias. A vacina só é contraindicada para pessoas com alergia grave (anafilaxia) a algum componente da vacina ou a dose anterior”, explica a especialista.

Na rede pública, é oferecida a vacina trivalente, que oferece proteção contra dois subtipos de Influenza A e um subtipo da Influenza B. “A gripe é uma doença perigosa, que pode rapidamente evoluir para quadros mais graves, como pneumonia. A imunização em massa ajuda no controle da circulação do vírus em todo o país”, alerta.

Não é necessário agendar a aplicação da dose, que pode ser feita em qualquer horário do dia. A Clínica Vacinne funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h, e aos sábados das 7h às 13.