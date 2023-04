Castellano /Divulgação via assessoria

A cobertura de vidro no Setor de Orgânicos do Mercado Municipal de Curitiba vai ser reformada. A revitalização prevê a recuperação da cobertura de vidro com limpeza e selagem, troca da estrutura metálica com criação de brises para ventilação e saída de ar quente.



A previsão é que a obra comece em maio e o prazo de execução é de 60 dias. Os trabalhos não vão interferir no funcionamento do Mercado Municipal. Os investimentos serão de R$ 180 mil.

O Setor completou 14 anos de existência em fevereiro deste ano. O local foi o primeiro do país na oferta de alimentos e outros produtos orgânicos em um mercado municipal.