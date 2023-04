Franklin de Freitas

“Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim?”, diz o início da tradicional música de Páscoa. No caso de Curitiba, a resposta é “Uma chuva, duas chuvas assim…”, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) para este sábado (8) e domingo (9) na Capital paranaense.

No sábado e no domingo, o cenário de instabilidade se mantém sobre o Paraná, com chuvas que ainda ocorrem por diversos momentos sobre o Estado. Por vezes, os eventos de chuva ainda podem vir acompanhados de raios. Temperaturas continuam amenas por conta das chuvas.

Em Curitiba, o sábado será de chuva e friozinho, com temperaturas variando entre 15ºC (mínima) e 18ºC (máxima). O domingo será um pouquinho mais quente, com temperaturas entre 15ºC (mínima) e 21ºC (máxima). O céu fica igualmente nublado e chuvoso.