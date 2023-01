Franklin de Freitas

Esta terça-feira (24) foi um dia fora do comum para este início de ano em Curitiba. O céu ficou com poucas nuvens o dia todo e o sol prevaleceu. A boa notícia é que esta condição vai durar até o fim de semana. Uma massa de ar mais seca sobre o Paraná impede a passagem das nuvens de chuva.

As primeiras semanas do ano foram com muita chuva no Estado e algumas regiões já registravam chuva acima da média histórica para o mês de janeiro. Em Curitiba, os temporais de verão foram frequentes, especialmente na semana passada. Com o sol dominando, uma característica dos próximos dias é a grande amplitude térmica.

Nesta quarta-feira (25), a mínima prevista é de 15ºC e a máxima chega aos 27ºC, mas a sensação pode ficar acima disso. Até o fim de semana, as mínimas ainda podem cair para 14ºC e a máxima pode ir para 28ºC.

O clima bom e o periodo de férias incentivam os passeios. Parques da Capital ficaram mais frequentados nestes dias de sol. No sábado (28), o céu claro ainda prevalece, mas no domingo (29) a previsão é de céu encoberto. Já a próxima semana vai oscilar dias com céu encoberto, sol e chuva. E o mês de fevereiro pode ter chuvas nos primeiros dias e temperaturas mais altas, bem mais típicas do verão.