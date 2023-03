Divulgação

Após ameaças de ataque nas redes sociais e numa mensagem escrita em um banheiro, a Patrulha Escolar da Polícia Militar e a Guarda Municipal de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, reforçaram a segurança no prédio do Colégio Estadual Sagrada Família, que também abriga a Escola Municipal Anchieta, nesta quinta (16) e sexta (17) para tranquilizar as famílias. A Polícia Civil investiga as ameaças.

