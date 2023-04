Valquir Aureliano

Os alunos do Colégio Santo Anjo vão “colher” mensagens que estão sendo escritas por eles mesmos e colocadas durante toda a semana em uma grande “árvore”.

É o projeto “Plante Amor – Colha Paz”, desenvolvido pelo colégio em contraposição aos ataques de ódio às escolas e à onda de fakenews semeando medo na sociedade sobre novos ataques. O dia 20 está sendo especialmente visado por marcar o aniversário da tragédia que vitimou estudantes em Columbine, nos Estados Unidos.

Além de treinar funcionários e professores com a ajuda da Polícia Militar e da Polícia Civil, dentro do Projeto de Segurança Escolar, o Colégio Santo Anjo está trabalhando sobre o tema em sala de aula com todos os alunos, desenvolvendo conteúdos de acordo com a faixa etária e a capacidade de compreensão de cada uma.

A abordagem é sempre de acolhimento a eventuais temores e de esclarecimentos sobre a importância da participação de todos na construção de um mundo de paz. Nesta semana, os alunos foram convidados a expressar em desenhos, cartas e mensagens sentimentos que gostariam de plantar com os colegas e professores.

Todo o material está colorindo uma árvore afixada na Unidade Barigui do Colégio Santo Anjo, onde haverá a “colheita” nesta quinta-feira. Cada aluno pegará uma mensagem e a levará para casa.

Também nesta quinta-feira, o delegado chefe, do Nuciber (Núcleo de Combate aos Cibercrimes), José Barreto de Macedo Junior, fará uma palestra sobre Rede de Proteção para os alunos do Colégio