Gelson Bampi

Nos Colégios Sesi, a perspectiva de uma educação transformadora é trabalhada desde o início das atividades, em 2005. Neste dia 14 de março, a instituição comemora 18 anos com a missão de entregar profissionais à indústria paranaense com visão inovadora, competências relacionais e protagonismo.

Raquel de Oliveira e Silva do Nascimento, gerente de Educação e Negócios que atua na Educação Básica em Curitiba, viu de perto a evolução do processo de ensino-aprendizagem. Colaboradora do Sistema Fiep desde 1998, ela viu nascer os dois primeiros Colégios Sesi no Paraná: um na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e outro em São José dos Pinhais. Na época, ela era pedagoga nas duas unidades e sentiu que o Colégio seria referência e um impulsionador para uma educação com mais qualidade.

“O Colégio Sesi trouxe um olhar muito diferente para a educação, dando ânimo e novos ares para o Sistema Fiep, para a comunidade e para as indústrias, porque havia falta de profissionais com competências relacionais para trabalhar na indústria”, afirma.

Metodologia

A proposta da instituição era inovadora para o Paraná: a ideia de uma metodologia baseada em projetos, chamada de Oficinas de Aprendizagem, atraiu olhares curiosos, assim como a interdisciplinaridade – trabalho interligado entre as disciplinas de diferentes áreas do conhecimento a fim de proporcionar teoria e prática voltadas a problemas do mundo real.

“Até então não se falava em turmas de alunos que trabalhavam em equipes e por projetos interdisciplinares. O Colégio Sesi foi um dos impulsionadores para que outras redes de ensino refletissem sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento, nas competências cognitivas atreladas a competências relacionais e no papel do professor.”

Metodologia de Oficinas de Aprendizagem, trabalho em equipe, maior contato das famílias com o ambiente escolar, professor como curador e não detentor do conhecimento, alunos como protagonistas da própria história educacional. Para Raquel, tudo isso demonstrou que o Colégio Sesi veio com a força da inovação de tecnologia educacional muito próxima à tecnologia social, voltada ao desenvolvimento da população.

Evolução

O Colégio Sesi cresceu rápido e, nessa evolução, a instituição percebeu a importância de melhorar processos, pesquisar novas soluções e trazer novas perspectivas, muito conectados à legislação educacional e ao que a indústria paranaense necessita.

Algumas ações importantes tomaram forma para mudar o processo de ensino-aprendizagem. Colégio Sesi e Senai, por exemplo, se uniram para a Educação Básica + Educação Profissional (EBEP), uma proposta de ensino concomitante em que o aluno do Colégio fazia um curso técnico pelo Senai no contraturno. Na relação Colégio e indústrias, o “Bate-papo com a Indústria” fomentou o contato dos alunos com desafios reais do setor e da comunidade, em parcerias que renderam premiações locais, estaduais e nacionais, como o Prêmio Construindo a Nação.

Em 2013, o Colégio Sesi inseriu a robótica na prática educacional como atividade extracurricular e, no ano seguinte, como parte da disciplina de Oficinas Tecnológicas, juntamente com as noções de programação e gamificação, ampliando o envolvimento com outras áreas do conhecimento.

“Com a robótica, voltamos mais o nosso olhar para a tecnologias, para as engenharias, para a participação feminina na robótica e na programação. E, a partir disso, nos tornamos operadores da FLL no Paraná, torneio que tem um propósito parecido com o do Colégio Sesi, de trabalhar conhecimento teórico e prático, com foco na qualidade das relações e do processo de ensino-aprendizagem”, aponta.

Para completar as ações do Colégio Sesi, veio a iniciação científica, prospecção de projetos que fazem sentido a solução de problemas reais da sociedade e da indústria e trazem uma nova vertente para a educação. “O mais emocionante é ver o quanto o Colégio Sesi transformou e continua transformando a vida das pessoas. Isso está na declaração dos nossos alunos e egressos, de forma muito honesta e sincera.”

No portfólio de ofertas do Colégio Sesi também estão as unidades de ensino bilíngue, em Curitiba, Ponta Grossa e Londrina, e trilíngue, em Foz do Iguaçu. Hoje, a instituição está presente em todas as regiões do Estado, com 33 unidades, levando educação de qualidade com preços acessíveis a industriais, trabalhadores da indústria e suas famílias.

Uma nova referência

Em agosto de 2022, o Sistema Fiep inaugurou a primeira Escola Sesi de Referência da Indústria, em São José dos Pinhais, e, para maio deste ano, está prevista a inauguração da Escola Sesi de Referência Internacional, em Londrina.

O projeto é uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio do SESI Nacional, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), por meio do SESI Paraná. A proposta fomenta a abordagem STEAM – sigla em inglês para as disciplinas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, com objetivo de inspirar o aluno a tornar-se protagonista do seu futuro.

A inauguração da obra, que ocupa 1.039,08 m², vai ampliar a capacidade de atendimento de 370 para cerca de 500 alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º a 9º ano) e Ensino Médio, em tempo integral.

Desafios

Os 18 anos do Colégio Sesi serão celebrados por meio de 18 desafios lançados durante o mês de março. A disputa acontecerá entre todas as unidades e terá os alunos como personagens centrais nesse momento de transformação para a instituição, as indústrias e a comunidade.

