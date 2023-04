Divulgação/Samu

Dois acidentes distintos, registrados entre a noite deste sábado (8 de abril) e a manhã deste domingo (9) no feriado de Páscoa, resultaram na morte de duas pessoas em rodovias estaduais do Paraná. A primeira ocorrência foi em Arapongas, no norte do estado, mesma região onde houve o segundo episódio, em Santa Fé.

Na primeira situação, um homem de 37 anos que dirigia um carro GM/Corsa colidiu contra um caminhão na PR-444, na altura do quilômetro 8 da estrada, próximo a um travo. O veículo dele teria invadido a pista contrária por volta de 22h40 e colidido de frente contra um ônibus.

O motorista ainda ficou preso entre as ferragens do veículo e chegou a ser atendido por equipes de resgate, mas não resistiu aos graves ferimentos.

Já o segundo caso ocorreu na PR-317, onde um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após outra colisão frontal, envolvendo um carro e um caminhão.

O motorista que conduzia o carro morreu no local do acidente, enquanto um menino de 12 anos que estava no banco do passageiro ficou gravemente ferido, bem como uma mulher de 40 anos que estava no banco de trás. Ambos foram levados para hospitais da região e precisaram ser entubados. Já o caminhoneiro não se feriu.