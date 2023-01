Gilson Abreu/AEN

A tradicional Festa da Uva de Colombo chega à sua 56ª edição para celebrar a influência da imigração italiana na cidade da Região Metropolitana de Curitiba. Cancelado por dois anos, devido à pandemia da Covid-19, o evento volta a acontecer entre os dias 2 e 5 de fevereiro no Parque Municipal da Uva. Cerca de 20 mil pessoas são esperadas para cada dia do evento, que vai contar com uma série de atrações.



O prefeito de Colombo, Helder Lazarotto, esteve no Palácio Iguaçu para entregar o convite para a festa ao vice-governador Darci Piana e a outras autoridades do Estado, como o chefe de Gabinete do governador, Darlan Scalco, e o secretário de Comunicação, Cleber Mata. Ele estava acompanhado da Rainha da Festa, Denise Bonin, da 1ª Princesa, Jamile Pontes, da 2ª Princesa, Allana Pioto, e da Miss Simpatia, Sheila Caron.