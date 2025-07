Estúdio Riachuelo abre inscrições para Colônia de Férias de Games e Arte Digital em Curitiba. (SCMS)

Julho, além do frio, é o mês das férias escolares, neste ano Curitiba terá uma programação inédita voltada para as áreas de games e arte digital. As atividades serão ofertadas pela Colônia de Férias do Estúdio Riachuelo. As inscrições começam nesta terça-feira (1/7) e as atividades serão desenvolvidas de 22 a 26 de julho.

Leia mais:

O estúdio fica no Centro da cidade, Rua Riachuelo, 407. A programação é para crianças e adolescentes a partir de 12 anos. A colônia vai reunir, em cinco dias consecutivos, professores especializados em diferentes áreas das artes digitais para ensinar desde a criação de personagens até a produção de jogos, tudo em pixel art.

O que vai ter na Colônia de Férias de games?

A cada dia, os alunos terão contato com um professor diferente, aprendendo novas técnicas e explorando a criatividade. Na terça-feira (22/7), a professora Heloá inicia as atividades desenvolvendo animação de personagens.

Na quarta (23/7), Marcelo e João Ferreira trabalham com os participantes para ilustrar esses personagens em pixel art. A quinta-feira (24/7) será dedicada à análise de animações com o professor Eduardo, que vai explorar detalhes importantes das obras. Já na sexta (25/7), a professora Sophia vai ajudar os alunos a desenvolverem seus próprios jogos.

Para fechar a semana, no sábado (26/7), a equipe do estúdio promove um mosaico coletivo, reunindo tudo o que foi aprendido.

Além de aprender sobre animação, ilustração digital e jogos, os participantes poderão criar seus próprios personagens animados e jogos em pixel art, em um ambiente que estimula a criatividade e a colaboração.

Vagas e inscrições

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram do estúdio. Para garantir a vaga, é necessário preencher o formulário e efetuar o pagamento do valor único de R$ 110, que inclui todos os dias da programação.

A colônia de férias será realizada sempre das 14h às 17h, com um intervalo de 20 minutos. Os organizadores recomendam que os participantes cheguem com alguns minutos de antecedência e tragam seu próprio lanche para o intervalo. Responsáveis devem buscar os alunos pontualmente ao término das atividades.

Em caso de desistência, é possível solicitar reembolso em até cinco dias antes do início das atividades. Não serão aceitas inscrições para dias avulsos.

Serviço

Colônia de Férias Estúdio Riachuelo

Datas: 22 a 26 de julho (terça a sábado)

Horário: 14h às 17h

A partir de 12 anos

Valor: R$ 110 (valor único para todos os dias)

Local: Estúdio Riachuelo – Rua Riachuelo, 407 – Centro, Curitiba – PR

Inscrições: A partir de 1/7 (formulário disponível no link da bio do Instagram do Estúdio Riachuelo)

Cronograma

Terça (22/7): Animação de personagem

Quarta (23/7): Ilustração dos personagens em pixel art

Quinta (24/7): Análise de animações com o professor

Sexta (25/7): Criação de jogos com a professora

Sábado (26/7): Mosaico coletivo com a equipe do Estúdio Riachuelo