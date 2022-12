SESP

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) fez mais de 2 milhões de atendimentos em todo o Estado pelo telefone 190 durante todo o ano de 2022. Ao todo, diariamente, foram 5.751 acionamentos ao Copom (Centro de Operações Policiais Militares). Os dados são até o começo da semana passada.

O total de atendimentos se refere às ligações feitas para o 190 e que passaram pela URA (Unidade de Resposta Audível), uma tecnologia implantada na PMPR que permite que o cidadão interaja com o atendente virtual e seja direcionado para um atendimento especializado em sua necessidade.

Além disso, a URA permite que os atendimentos humanizados feitos pelos policiais militares sejam específicos para situações urgentes ou emergentes e que necessitem de resposta imediata.

“É uma tecnologia que permite que tanto o cidadão quanto o policial militar não percam tempo na espera ou direcionando um atendimento. Nos casos com maior urgência, o policial militar já identifica a real necessidade da pessoa que está ligando e consegue acionar o policiamento de forma mais rápida”, disse o responsável pelo Copom, major Luciano Cordeiro.

O telefone 190 atende 105 cidades de Curitiba, Região Metropolitana, Litoral, Sul do Paraná e região de Loanda (Noroeste). Já nos demais municípios, o acionamento é direcionado para o Batalhão da Polícia Militar mais próximo.

APP190 – Já o aplicativo para celulares APP190 pode ser acessado em todo o Paraná. Em 2022, já são 64.395 acionamentos, uma média de 176 por dia. A plataforma possibilita, além do acionamento, o envio de fotos, áudios e vídeos facilitando, inclusive, a ação policial na ocorrência.

“O aplicativo já está sendo bastante utilizado pela população e possibilita um detalhamento maior das ocorrências, além da conversa entre o solicitante e o policial militar antes, durante e depois que o chamamento foi finalizado”, afirma o major. “A gente pede que as pessoas já tenham o aplicativo instalado no celular, pois, se deixar para baixar quando for precisar, terá que fazer um cadastro. Então, baixar e já ter no aparelho facilita o acionamento da PMPR”.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS – Ao longo de todo o ano de 2022, a ocorrência mais registrada, tanto nas ligações quanto pelo APP190, foi perturbação do sossego, com 160.939 acionamentos, seguida de violência doméstica (52.546), ameaça (31.101), lesão corporal (11.450), furto (9.601) e roubo (9.133).

TROTES – Com a implementação da URA, a quantidade de trotes para o telefone 190 caiu consideravelmente, mas ainda acontece. Neste ano, foram mais de 20 mil trotes, que não apenas ocupam a linha mas também prejudicam a atuação policial.

“Um trote significa uma ocorrência aberta e consequentemente o envio de uma viatura, e aí a viatura deixa de atender uma ocorrência que realmente existe e precisa do apoio policial. Já reduzimos muito, mas as pessoas também precisam entender que o 190 é um trabalho que exige seriedade e responsabilidade do cidadão e da Polícia Militar”, afirma o major.