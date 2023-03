Divulgação/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a Estrada da Graciosa (PR-410) foi fechada novamente nesta quarta-feira (15), devido ao acumulado de chuva registrado nos últimos dias.

A medida tem caráter preventivo, visando garantir a segurança de usuários da via, uma vez que os recentes escorregamentos de terra foram registrados em ocasiões semelhantes.

As condições climáticas, bem como as condições da faixa de domínio da Graciosa, permanecem sendo monitoradas pelo DER/PR. O tráfego será liberado novamente assim que for determinado que não há riscos de danos a quem trafega na região.

A decisão foi tomada com base em análises geotécnicas e pluviométricas do trecho, tendo sido registrado um acúmulo de 300 mm de chuva no local das obras nos últimos cinco dias.

OBRAS – A rodovia está em obras após ser atingida por escorregamentos de terra no final do ano passado e também em janeiro. Foram registrados danos inicialmente no km 7, km 8 e km 12, e depois também no km 11.

A perspectiva do DER/PR é de concluir a maioria dos serviços de contenção até maio, com as condições climáticas podendo prolongar esse prazo.