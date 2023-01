Contorno Sul de Curitiba. (Comec)

Os cidadãos que utilizam o Contorno Sul de Curitiba, em especial no período noturno, já podem experimentar maior visibilidade, o que garante mais segurança aos milhares de veículos que transitam diariamente nessa região. O primeiro trecho da nova iluminação em implantação pelo Governo do Estado já foi ligado em cerca de 500 metros. Os obras são executadas por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP).

No total, serão 10,7 quilômetros contemplados com o novo sistema de iluminação em LED, desde a interseção com a BR-277 até a interseção com a Rua Vicente Michelotto (km 598,5), na Cidade Industrial de Curitiba.

Além da iluminação o projeto prevê a instalação de dispositivos de segurança rodoviária, incluindo barreiras de concreto New Jersey para garantir a segurança dos usuários da rodovia em relação aos postes e demais dispositivos instalados. São contempladas também as vias marginais, em segmentos não providos de iluminação, interseções, ramos de acesso e dispositivos de transposição em desnível, como viadutos, trincheiras e passarelas.

Considerada uma das principais rodovias da Região Metropolitana de Curitiba, principalmente na conexão entre São Paulo, Santa Catarina e Litoral do Paraná, o Contorno Sul de Curitiba apresenta intenso tráfego de veículo leves e pesados. Em média, 60 mil veículos usam o trecho diariamente.

Segundo a Associação das Empresa da Cidade Industrial de Curitiba (Aecic), a região do Contorno Sul abriga 16 mil empresas, 80 mil funcionários e tem uma população fixa estimada em 220 mil habitantes.

O trecho está sob jurisdição federal, porém, com a autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o Governo do Estado executa as obras de modernização. O investimento é de R$ 21,6 milhões.