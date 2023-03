Gudrun e a neta, Suhaila: negócio colabora para a saúde de clientes (Valquir Aureliano)

Fazer o bem ajudando os outros a levar uma vida mais saudável e, de quebra, ainda conseguir dinheiro para pagar a faculdade. Essa é a história da loja de alimentos naturais Vaquinha Preta, de Curitiba, uma pequena empresa criada ainda no início da pandemia e focada na produção de iogurte e derivados de Kefir. O negócio, que está entrando em seu terceiro ano de vida, agora tenta crescer enquanto divulga os benefícios que o Kefir pode trazer para as pessoas.



Segundo Gudrun Piper Schmidt, idealizadora do negócio, tudo teve início em 2016, quando ela participou de um curso com um médico que divulgada a importância do consumo de Kefir. A partir dali, a mulher começou a consumir o produto e resolveu também se arriscar da produção. Foi pegando o jeito da coisa e em 2020, ainda nos primeiros meses de pandemia, resolveu utilizar seus conhecimentos na produção de iogurtes e leite fermentado para começar um negócio.



À época, conta ela, seu filho Alexandre havia deixado a empresa em que trabalhava, atuando no setor de vendas, e buscava uma nova colocação. “Daí surgiu a ideia. Montamos todo o negócio e ele trabalhou comigo um ano, mas depois saiu, foi morar em Apucarana [no Norte do Paraná]”, relata.



Sem o primogênito, Gudrun resolveu chamar a neta para lhe ajudar no negócio. Hoje, inclusive, é Suhaila quem cuida da empresa, desde a produção até a contabilidade, de onde tira o dinheiro necessário para pagar a graduação em Relações Internacionais.



“A Suhaila teve o desafio aí porque ela paga a faculdade dela com o Kefir”, diz.



“O desafio dela primeiro foi aprender a produção, depois aprender a contabilidade e aí esse ano agora o foco vai ser vendas, em expandir o negócio. Ela também está tirando a carteira [de motorista] para fazer as entregas. Tentamos com motoboy, mas chacoalha muito e não é um produto barato para você entregar de qualquer jeito, né?! Tem de entregar bem bonitinho”, comenta Gudrun, relatando que no ano passado foram entregues aos clientes mais de 3.500 litros de produtos derivdos do Kefir, sempre com duas entregas por semana.



Por uma questão de logística, hoje o foco de atuação da empresa Vaquinha Preta está na região norte de Curitiba. Na terça-feira, por exemplo, são feitas entregas no Santa Cândida, no Boa Vista, no Jardim Social e no Centro. Já na quinta-feira, as entregas são em Santa Felicidade, no Portão e no Água Verde. “Fazemo esse roteiro para minimizar o gasto com combustível”, explica a avó, celebrando o fato de a neta já estar conseguindo pagar os seus estudos. “Está custeando sozinha o curso, que deve estar custando mais ou menos o mesmo preço de uma graduação em Direito”, cita.



“Clientes para comprar e para cuidar da saúde”

Para comprar os produtos da Vaquinha Preta, é preciso seguir a página da marca no Instagram (@avaquinhapreta) ou entrar em contato via WhatsApp, pelo telefone (41) 98832-2658. Os produtos são entregues duas vezes por semana pela empresa (sempre às terças e quintas-feiras), que utiliza vidros retornáveis para entregar os produtos aos clientes, o que elimina a produção de lixo plástico, por exemplo. Depois, os clientes devolvem esses vidros, que são lavados e esterilizados antes de voltarem a circular.



De acordo com Gudrun e Suhaila, as mulheres são as que mais consomem os iogurtes, enquanto os homens preferem o leite fermentado. Para os dois públicos, no entanto, uma finalidade em comum: a saúde. “O cliente normalmente compra o Kefir pensando na saúde. Compram para comer durante a semana, antes de ir para a academia, pro café da manhã ou pro lanche da tarde, para comer com granola. É muito gostoso e saudável”, afirma a empreendedora, citando ainda que o processo de produção é simples, ainda que trabalhoso.



“O processo, na verdade, é bem simples. O que dá mais trabalho é você fazer as coisas num tempo adequado. Então hoje ele está bom, você tem que colocar no leite. Aí no dia seguinte tem que por na geladeira, depois que ele sai da geladeira a gente processa ele em vários produtos. Outra coisa que a gente descobriu é que o leite tem de ser fresco. E só usamos o mesmo tipo, a mesma marca de leite também, porque ele [Kefir] vicia. Ele não gosta que fique trocando a marca no leite, não aceita bem. O Kefir é um ser vivo, né…”

Origem

O que é o Kefir?

O Kefir, explica Gudrun, é uma colônia de lactobacilos, cujos grãos são colocados dentro do leite para produzir iogurte e leite fermentado. Contudo, diferente do iogurte tradicional, que geralmente vai ter um ou dois tipos de lactobacilos, o Kefir pode ter até vinte e sete tipos diferentes de lactobacilos, sendo ótimo, por exemplo, para regular o intestino, a flora intestinal.



“Ele é um probiótico, né?! Está cheio de micro-organismos que então vão habitar o teu intestino, regenerar a fauna intestinal”, afirma Gudrun, relatando que a empresa tem produzido, por semana, cerca de 60 litros dos três produtos que são comercializados (iogurte natural, iogurte grego e leite fermentado).

“É bom para melhorar a digestão, ajuda a reduzir o peso (mexendo no perfil lipídico do indivíduo), é fonte de vitaminas, é antioxidante, anticancerígeno, ajuda a manter um bom nível de colesterol… Ele tre traz uma série de coisas que já foram confirmadas cientificamente, através de pesquisa”, diz ainda ela.



Um dado curioso ainda é que o Kefir vive da lactase presente no leite onde ele fica curtindo, fermentando. “Então ele tira essa lactase do leite e produz um iogurte de baixíssima lactose, tanto que mesmo quem tem problemas como intolerância à lactose pode tomar o Kefir”, cita Gudrun.