Páscoa 2023 pesa mais no bolso, e vendas podem ter alta tímida em comparação a anos passados (Franklin de Freitas)

A inflação dos itens que fazem parte da mesa dos curitibanos na Páscoa avançou de maneira expressiva ao longo dos últimos 12 meses, com alguns dos itens mais comuns de serem encontrados ou utilizados nos festejos pascais tendo alta de até 31% na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O levantamento de preços, feito com base em informações da prévia da inflação de março (divulgada pelo IBGE) e do Clique Economia Alimentar (da Prefeitura de Curitiba), considera o custo de 17 itens diferentes e revela ainda que os produtos que ficaram “mais salgados” ao longo do último ano foram justamente latícinios, casos do leite condensado e do leite longa vida.



Entre abril de 2022 e março de 2023, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) acumulou, na Grande Curitiba, uma alta de 4%, valor inferior ao registrado no mesmo período do ano anterior, quando os preços haviam subido 13,64% na região. Já quando analisados apenas os 18 produtos mais associados à Páscoa, como pescados frescos e chocolates, essa variação foi de 11,5% nos últimos 12 meses, em média, superando a “inflação pascal” de 2022, que havia sido de 6,4% em Curitiba.



Ou seja, a Páscoa de 2023 vai ser consideravelmente mais salgada do que a do ano passaO “queridinho” da data comemorativa, o chocolate, está entre os itens que tiveram alta mais expressiva, com o custo do chocolate em barra e do bombom subindo quase 11%. E nem adianta tentar apostar numa produção mais caseira para fugir da inflação porque o grande campeão no aumento de preço foi o leite condensado (+31,1%), com o leite longa vida (+29,3%) aparecendo em seguida. Além disso, o chocolate e o achocolatado em pó também ficaram mais caros (+18,5%).



Outros “vilões” pascais são itens quase que obrigatórios em pratos que costumam fazer parte da ceia das famílias curitibanas. São eles: a cebola (+25,1%), o ovo de galinha (+20,5%), o arroz (+16,4%) e o vinho (+16,1%).



Por outro lado, quem se abster de comer carne vermelha e de frango na Sexta-feira Santa, seguindo a tradição católica, não deve ter grandes sustos ao olhar os valores em peixarias ou supermercados. De acordo com o IBGE, o preço de pescados frescos teve variação de +0,3% nos últimos 12 meses, com o camarão ficando até mais barato em Curitiba (-7,1%), enquanto a tilápia ficou um pouco mais cara (+1,9%). Já o preço da sardinha (+6,1%) e do atum em conserva (+3,6%) tiveram uma alta um pouco mais expressiva, mas ainda abaixo da média pascal.



Além do camarão, o outro item que ficou mais barato nos últimos tempos foi o azeite de oliva (-2,3%). Já o preço da batata inglesa permaneceu estável (+0,8%), assim como o da azeitona (+1,53%).

A cerveja, no entanto, não escapou da inflação e teve alta de 6,8%.

Vendas devem registrar crescimento tímido nesta data



A Páscoa mais salgada dos brasileiros em 2023 deve se traduzir numa expansão tímida das vendas durante a festividade. A expectativa é de crescimento de 2,8% neste ano em relação ao mesmo período de 2022, com o comércio faturando R$ 2,49 bilhões, segundo projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em 2019, antes da pandemia, o número chegou a R$ 2,56 bilhões.



De acordo com o economista-chefe da CNC e responsável pelas projeções, Fabio Bentes, o fato de a inflação brasileira estar concentrada em alimentos e combustíveis explica o fraco desempenho esperado para as vendas. “A população consome menos itens de Páscoa para fazer frente aos gastos essenciais”, disse ele, em entrevista ao Estadão.



Bentes ainda lembra que a inflação de alimentos acumulada em 12 meses está acima de 10% no país e a inflação dos combustíveis está voltando com o fim das isenções tributárias. Além disso, a data não tem um apelo tão forte de vendas como o Natal e o Dia das Mães, por exemplo: é apenas a sexta data mais importante para o varejo.