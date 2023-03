Lucilia Guimarães/SMCS

Por conta da baixa procura pela vacinação bivalente, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba decidiu ampliar a convocação do público já realizada anteriormente. A partir desta quinta-feira (9/3), estarão aptos a receber o reforço todos os nascidos até 1953. Com esse chamamento, ficam contemplados todos com 70 anos ou mais, além daqueles que completarão essa idade no decorrer de 2023.

Para receber o reforço da vacina bivalente anticovid é necessário, ainda, ter tomado ao menos duas doses da vacina anticovid anteriormente e ter no mínimo 120 dias de intervalo desde a última aplicação. A vacina estará disponível em 107 postos de saúde, das 8h às 17h. Os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

As vacinas bivalentes são as chamadas segunda geração do imunizante, ou seja, são aquelas que possuem em sua composição a cepa original e subvariantes da Ômicron, que têm registrado maior circulação nos últimos meses. Assim, a nova dose de reforço traz mais uma camada de proteção para a população mais vulnerável.

“Essas vacinas são consideradas mais atualizadas e, por isso, mais eficazes. Elas reduzem mais a probabilidade de quadros graves e morte porque protegem contra a Ômicron e suas subvariantes, que estão circulando no momento”, explica o diretor de epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira.

“É hora de levarmos os idosos para vacinar novamente, agregando mais essa camada de proteção a essa parcela da população que é mais vulnerável à covid-19”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella. “A covid-19 ainda mata, em média, em Curitiba uma pessoa por dia. O que é ainda muito preocupante. Normalmente, o perfil é de pessoa idosa e com comorbidade. Por isso, a importância desse público receber esse reforço”, completa a secretária.

Convocações

A aplicação da bivalente iniciou em Curitiba em 27 de fevereiro, com a vacinação dos acamados e moradores de instituições de longa permanência. Esse público está sendo vacinado diretamente nas residências pelas equipes de saúde.

Além dos acamados e moradores de instituições de longa permanência, a SMS convocou a partir de 4 de março os idosos nascidos até 1938 – contemplando aqueles de 85 anos ou mais, público formado por 14 mil. Destes, apenas 3.643 compareceram até o momento.

“Com essa baixa adesão e disponibilidade de doses, resolvemos ampliar e disponibilizar essa vacina mais atualizada, para mais idosos, seguindo o determinado pelo Ministério da Saúde”, disse Beatriz.

Também já foram convocados os imunossuprimidos com 12 anos ou mais, de forma escalonada. O calendário pode ser conferido aqui.

Orientações para receber a vacina

O público convocado para o reforço com a vacina bivalente recebe uma mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba. Para aqueles que não puderem comparecer nas datas estipuladas, a SMS oferece repescagem contínua nas unidades de saúde.

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.

Atualização cadastral

As pessoas que receberam alguma dose da vacina anticovid fora da capital paranaense precisam atualizar seu prontuário eletrônico junto à Central Saúde Já Curitiba. Para isso, é preciso enviar antecipadamente por e-mail um documento pessoal com foto, a carteira de vacinação e comprovante de endereço para que o cadastro esteja em dia. O endereço é smscentral@sms.curitiba.pr.gov.br.

Públicos convocados para reforço com a bivalente em Curitiba

Todos os nascidos até 1953 (ou seja, pessoas com 70 anos completos ou mais, além daqueles que completam essa idade no decorrer de 2023)

Imunossuprimidos com 12 anos ou mais, conforme cronograma que pode ser conferido AQUI

Pessoas acamadas com 70 anos ou mais (aplicação na residência)

Moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência (aplicação na residência)

Indígenas (pelo Distrito Sanitário Tatuquara e equipes do Consultório na Rua)