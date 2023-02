A Prefeitura de Campo Largo, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, informa a população que foi detectada a presença do vírus rábico em mais um morcego, novamente na região central de Campo Largo. O caso anterior aconteceu em agosto de 2022 e o departamento segue em monitoramento. Sendo assim, a diretora da Vigilância em Saúde do município, Viviane Janz Moretti, solicita que toda a população mantenha a vacinação dos seus animais em dia: “Uma vez que os animais de estimação estão corretamente vacinados, forma-se uma barreira sanitária”.