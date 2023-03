Divulgação/PRF

A PRF, por medida de segurança, interditou totalmente a BR-277 na tarde desta quinta-feira (9), no sentido litoral, na altura da antiga praça de pedágio, no km 60 em São José dos Pinhais. O fechamento do tráfego aconteceu às 17 horas.

Nas imediações do km 36, houve carregamento de materiais de área lindeira para o leito da pista, em razão do volume de chuvas no local.

O fechamento foi para limpeza do local, e encerrado às 17h50, quando o tráfego foi liberado novamente.

Na terça-feira (7), a via já havia sido fechada por causa do aparecimento de rachaduras no km 33,5. Na quarta (8), a rodovia ficou totalmente bloqueada ao tráfego no sentido Litoral até a noite, quando uma faixa ficou livre para o trânsito de veículos.