O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, lançam o Movimento Nacional pela Vacinação. Na ocasião o presidente foi vacinado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira (27) o Movimento Nacional pela Vacinação, uma campanha que tem como principal objetivo retomar índices altos de coberturas vacinais no Brasil, que estão em declínio há seis anos.

Desde 2016, a cobertura vacinal de diferentes imunizantes está bem abaixo de 95%, que é o índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com dados do próprio Ministério da Saúde, a cobertura vacinal da população ficou em 66,06% no ano passado. Em 2021, ano que registrou maior mortalidade pela pandemia de covid-19, esse indicador não passou de 61%. Em anos anteriores, ficou abaixo de 80%. A última vez que o país registrou índice satisfatório de vacinação foi em 2015, quando cerca de 95% do público-alvo foi vacinado.

No lançamento da campanha, nesta segunda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou a dose da vacina bivalente contra a Covid-19. A vacina foi administrada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Na segunda, teve início oficial no País a vacinação da dose de reforço com o imunizante bivalente da Pfizer. No Paraná a campanha foi lançada em uma aldeia indígena em Mangueirinha. Em Curitiba a campanha começou pelos idosos. (Com Agência Brasil).