Imagem ilustrativa (Franklin de Freitas)

Curitiba pode ter mais chuva nesta tarde de quarta-feira, 18 de janeiro, por isso, quem for sair de casa deve levar um guarda-chuva. De acordo com a previsão do Sistema Tecnológico de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a Capital pode registrar chuvas localizadas entre às 13 e 19 horas, com precipitação maior prevista para o meio da tarde, por volta das 14 horas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alerta laranja para o estado, prevê entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). O risco persiste até as 23h59 desta quarta-feira.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, como os já registrados nos dois últimos dias em Curitiba.

No entanto, as temperaturas permanecem elevadas, com a máxima do dia chegando aos 23ºC, às 16 horas.