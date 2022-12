Franklin de Freitas

O dia de sol, nesta quinta-feira (29), movimentou os pontos turísticos de Curitiba. O Jardim Botânico, um dos mais procurados pelos visitantes na Capital, foi um deles. Desde a manhã, o espaço ficou lotado de visitantes e moradores da região de folga. Também recebeu muitos que estavam de passagem pela Capital antes de seguirem viagem para o Litoral, do Paraná ou de Santa Catarina.

Os famosos parques, jardins e praças são verdadeiros imãs para moradores e turistas que buscam explorar a cidade na estação mais quente do ano. Além disso, até o dia 8 de janeiro, é possível apreciar a bela decoração de Natal que se espalha por toda a cidade.

E para quem mora em Curitiba, vem aí mais uma edição da Operação Verão Curitiba, que começa no dia 15 de janeiro e vai transformar áreas verdes da capital em pontos de diversão durante os finais de semana. A programação se espalhará pelos parques Barigui, Náutico, Lago Azul e Passaúna e será coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), com apoio do Instituto Municipal de Turismo, da Fundação Cultural de Curitiba e da Secretaria Municipal de Saúde.