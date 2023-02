Divulgação

As equipes da Arteris Litoral Sul concluíram, na madrugada de hoje (06), a etapa de obras que viabilizou a liberação de mais uma faixa na pista norte para operação na Serra da BR-376 – em Guaratuba, no km 668,6 – ponto que também foi atingido pelas chuvas de novembro de 2022. A concessionária prossegue com o monitoramento de encostas na região – com atenção para períodos de chuvas intensas.

No local, acontecem obras para estabilização da cortina de concreto – na margem direita da via. As obras de reconstrução e estabilização dessa cortina avançaram – viabilizando a operação desta nova faixa no local. Durante a madrugada, as equipes realizaram atividades de sinalização, liberando a via para trânsito por volta das 05h.

Dessa forma, o trânsito na Serra do Mar – na altura do km 668 – agora opera 24h com duas faixas para cada sentido (até então, o fluxo operava por três faixas, uma fixa para cada sentido, e outra reversível para o sentido de maior demanda).

Obras prosseguem no local

Os trabalhos na altura do km 668 prosseguem em ambas as pistas – para viabilizar a recuperação total do local. No sentido norte, as atividades se concentram na reconstrução da cortina de concreto – encosta na margem direita da via. Essa obra deve ser concluída até junho, com restabelecimento da operação original da pista norte – três faixas para trânsito.

No sentido sul, as atividades se concentram na recuperação da encosta na margem direita da via – os trabalhos neste local devem ser concluídos no segundo semestre, também possibilitando o restabelecimento da condição original – três faixas.

A Arteris Litoral Sul também prossegue com o monitoramento 24h no local – atuando para prevenção e segurança diante de qualquer adversidade climática nesse trecho – como por exemplo chuvas intensas em curto período.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a concessionária recomenda o contato por meio dos seus canais – site www.arteris.com.br, fone 0800-725-1771 e perfil no twitter @Arteris_ALS.