Franklin de Freitas

A chegada de uma frente fria muda as condições do tempo no Paraná e em Curitiba. Chuvas estavam previstas para o interior do Estado já na madrugada desta sexta-feira (11). Ao longo do dia, a frente avança e atinge quase todas as regiões.



Em Curitiba, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo muda entre o final da manhã e a tarde desta sexta, com chuvas até a noite.



O sábado (12) e o domingo (13) também devem ser com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva na Capital. As temperaturas ficam amenas.



O início da semana do feriado deve variar entre chuviscos e sol. Na segunda (14) ainda pode chover, mas na terça (15) o sol aparece forte.