Frente fria faz Curitiba intensificar acolhimento a pessoas em situação de rua (Foto: Hully Paiva/SECOM)

Os termômetros vão baixar de novo. Um novo sistema já atua sobre o Paraná e as temperaturas devem cair especialmente na faixa mais ao Sul. Em Curitiba, a previsão também é para marcas muito baixas já a partir da noite desta segunda-feira (30).

Com esta previsão, as ações de abordagem social e acolhimento de pessoas em situação de rua serão intensificadas. A Fundação de Ação Social (FAS) irá reforçar os serviços com equipes extras nas ruas, especialmente durante a noite, quando as temperaturas devem atingir mínimas de 6ºC, com sensação térmica próxima de 2ºC. A previsão é que o reforço das ações siga até quinta-feira (3).

O trabalho da FAS, que já é contínuo e funciona 24 horas por dia, será intensificado das 18h à 1h. Neste período, nove equipes extras serão mobilizadas, sendo cinco delas na Regional Matriz – onde se concentra a maior parte da população em situação de rua – e outras quatro nas demais regionais da cidade.

A partir da 1h, a Central de Encaminhamento Social (CES), localizada na Matriz e com funcionamento ininterrupto, dá continuidade ao atendimento durante toda a madrugada.

Além do reforço noturno, a atuação também acontece durante o dia. Desde às 8h, equipes dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e da CES atuam intensivamente até as 17h para ofertar atendimento e reduzir a demanda de chamados noturnos via Central 156.

Estrutura completa

As ações fazem parte da Operação Inverno 2025, coordenada pela FAS e pela Defesa Civil de Curitiba, e lançada em 16 de maio pelo prefeito Eduardo Pimentel.

“Nossas equipes estão nas ruas para ofertar serviços, principalmente o acolhimento. Temos vagas para todos que precisarem”, destaca o presidente da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues. “O objetivo é proteger a população nas noites mais frias do ano e reduzir o risco de hipotermia.”

Atualmente, Curitiba oferece 1.640 vagas em espaços de acolhimento e outras 83 emergenciais, sendo 80 para homens e três para mulheres, que podem ser ativadas em casos de frio intenso. São 33 unidades de acolhimento na cidade, sendo 19 delas destinadas exclusivamente à população em situação de rua.

Os espaços oferecem local seguro para dormir, alimentação, roupas limpas e condições adequadas de higiene.

Caso a taxa de ocupação ultrapasse 90%, a Prefeitura pode ativar o Plano de Contingência Municipal, com abertura de abrigos provisórios em espaços públicos ou comunitários. A operação envolve dez secretarias municipais, integradas para garantir proteção à população mais vulnerável.

População pode ajudar

A Prefeitura reforça o apelo à população para colaborar com a proteção das pessoas em situação de rua. A orientação é acionar a Central 156 (telefone, site ou aplicativo Curitiba 156) sempre que alguém for avistado em situação de vulnerabilidade nas ruas.

Pessoas em situação de rua acompanhadas de animais de estimação também são atendidas. Todas as vans da FAS usadas nas abordagens têm caixas de transporte para animais de até médio porte. Nestes casos, o acolhimento acontece nas casas de passagem da Praça Plínio Tourinho, que contam com estrutura de canis.