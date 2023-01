Cinema na praça em guaratuba. Foto:Ari Dias/AEN

Com um público formado principalmente por crianças, o Governo do Estado deu início na noite nesta quinta-feira (5) a exibição gratuita de filmes em espaços públicos do Litoral do Paraná. A ação faz parte do Cinema na Praia, uma adaptação do programa Cinema na Praça, que já resultou na transmissão de sucessos cinematográficos a milhares de paranaenses e que agora chega à região como parte da programação do Verão Maior Paraná.

A exibição é feita em uma tela de LED instalada em uma carreta adaptada especificamente para esta finalidade. O objetivo é levar a experiência de assistir filmes na tela grande a cidades que não possuem cinemas de rua ou em centros comerciais. O projeto conta com o apoio da Renault do Brasil e da Motion Picture Association, associação comercial americana que representa os principais estúdios cinematográficos dos Estados Unidos.

De acordo com o produtor do Cinema na Praia, João Lima, a inserção do Cinema na Praça na programação do Verão Maior Paraná aumenta as opções de lazer a população, em especial para os próprios moradores do Litoral, cujo acesso ao cinema costuma ser mais difícil.

“Para muitas pessoas ir ao cinema é algo habitual, mas muitas dessas pessoas, que moram na periferia, nunca tiveram essa oportunidade, então elas ficam encantadas e até os adultos acabam voltando a ser crianças”, afirmou Lima.

“Além do cinema, o Verão Maior Paraná proporciona programações variadas, como esporte, música e dança, então nós temos cumprido com o nosso papel em democratizar o acesso à cultura com sucesso”, concluiu o produtor.

PROGRAMAÇÃO – A primeira transmissão em Guaratuba ocorreu na Praça Coronel Alexandre Mafra, que receberá mais uma sessão nesta sexta-feira (6). Nos dias 7 e 8, a estrutura será montada no Parque Esportivo da cidade e, na próxima semana, segue para a vizinha Matinhos. Os interessados podem conferir a programação completa do programa, com cidades e endereços onde a estrutura estará disponível até o fim da temporada no site do Verão Maior Paraná.

Todos os dias a exibição conta com dois filmes: “O Poderoso Chefinho 2”, às 19h, e “Os Croods 2 – Uma Nova Era”, a partir das 21h. As películas têm classificação livre para que todas as famílias tenham acesso à iniciativa e as primeiras fileiras são de uso prioritário para pessoas com deficiência, idosos e gestantes.

O vice-prefeito de Guaratuba, Edson Camargo, prestigiou a abertura do evento. Para ele, o apoio do Governo do Estado com a oferta de atrações variadas na cidade tem feito a diferença para alavancar o turismo após o período difícil para o setor devido à pandemia. “A Prefeitura de Guaratuba está se empenhando para trazer os turistas de volta para a cidade nesta temporada, depois de anos de pandemia. Essa parceria com o Governo do Estado tem sido um sucesso, demonstrando o crescimento da cidade a quem chega aqui, que fica deslumbrado com tantas atrações”, avaliou.

APROVAÇÃO – A professora Daniela Gonçalves, de 44 anos, é moradora de Guaratuba e trouxe a filha Geovana, de 11 anos, para assistir os filmes. Para ela, o Cinema na Praia é uma forma de valorização da cidade onde mora. “Eu estou achando a programação bastante rica e animada e é importante para a cidade, por que temos muitas pessoas de fora e essa é mais uma atração turística para as pessoas. Já convidei toda a minha família pra vir”, disse Daniela.

O também professor Leandro Magatão, 47, veio de Curitiba passar as férias com a família em Guaratuba e também mostrou aprovar as novas opções de lazer na cidade. “Meus pais moram aqui em Guaratuba, então nós sempre passamos uns dias aqui e esse ano acabamos vendo a estrutura do cinema montada enquanto passeávamos e achamos muito legal. Acho que toda essa programação é uma sinergia muito positiva para as pessoas que não buscam só a praia, mas também outras opções de entretenimento”, comentou.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. No site verao.pr.gov.br é possível conferir as datas e locais das sessões de cinema e a programação das outras atrações promovidas pelo Estado que acontecem nos municípios do Litoral e em Porto Rico e São Pedro do Paraná, cidades que possuem as chamadas praias de água doce, na região Noroeste.