Com a interdição da BR-376, por causa das fortes chuvas, o fluxo segue intenso na BR-116 e com alguns pontos de lentidão nesta manhã de segunda-feira, 13 de março. A rodovia é o caminho sugerido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para quem precisa sair das praias do norte de Santa Catarina para o Litoral e Capital do Paraná por conta da interrupção do trânsito, em ambos os sentidos, desde a noite deste domingo, 12 de março.

Por volta das 7h30 da manhã havia pontos de lentidão na BR-116 entre o km 126 ao 122 em Fazenda Rio Grande, já na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e do km 117 ao 115, já em Curitiba.

A interrupção foi decidida pela a Arteris Litoral Sul, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloquear novamente, e de forma preventiva, o tráfego na altura do km 669 da rodovia, visto o cenário de acumulado de chuva das últimas horas.

A retenção dos veículos ocorre, no sentido sul no retorno em desnível do Km 648, e sentido norte na praça de pedágio de Garuva, Km 01.

Há opções de retorno no posto da PRF, no km 662, em Tijucas do Sul/PR, no km 633, km 662 e km 671, e no km 1 da BR-101, em Garuva/SC. A liberação, ainda sem previsão, só será possível diante de condições climáticas favoráveis.

A concessionária mantém o acompanhamento do volume das chuvas na região para, em parceria com a PRF, decidir sobre a reabertura da rodovia, conforme previamente estabelecido no plano de monitoramento da BR-376/PR.

A concessionária orienta os motoristas para que planejem seu deslocamento e busquem informações sobre as condições de tráfego no local, bem como possíveis rotas alternativas na região, em seu perfil oficial no Twitter (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771.

A BR-277, onde equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão realizando a instalação de tachões no eixo do desvio da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, na altura do quilômetro 33, onde foi registrado afundamento da pista, também há risco. Segundo a PRF, caso a chuva continue não há como prever o que ocorrerá.

A Estrada da Graciosa também foi interditada na madrugada deste domingo (12) devido ao escorregamento de terra, vegetação e rochas em pontos que já haviam sido danificados nos meses anteriores, no km 8 e km 12.