(Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)

O Paraná ainda registra no final da tarde deste domingo (8 de janeiro) filas quilométricas no retorno das praias. A situação se deve a interdições parciais nas BRs 376, em Guaratuba, e 277, em Morretes. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na BR-376, a interdição parcial ocorre no quilômetro 668 da estrada, provocado pelo deslizamento ocorrido no final do ano. A situação prova uma fila de quatro quilômetros na pista sentido Santa Catarina, enquando no sentido Curitiba não havia fila no começo da noite de hoje.

Já na BR-277, há uma interdição parcial no km 42 da via, em Morretes. Não há fila no sentido litoral, mas no sentido Curitiba há uma fila de 19 quilômetros, entre o km 23 (Paranaguá) e o km 42 (Morretes) da estrada.

Além disso, a PRF-PR também informou através das redes sociais que há um bloqueio de rodovia no km 720 da BR-277, em Foz do Iguaçu. O trânsito no local flui lentamente, pelo acostamento da estrada.

Acompanhe em tempo real abaixo: