Festival também será marco inicial da festa de 330 anos de Curitiba (Daniel Castellano/SMCS)

Com uma programação totalmente presencial, de 25 de janeiro a 5 de fevereiro, a Oficina de Música de Curitiba retoma nesta sua 40ª edição o modelo que a consagrou como um dos mais importantes festivais do país, na área de formação e difusão da música erudita e popular.



Nesta efetiva retomada, o evento celebra as suas quatro décadas de realização com uma programação intensa e inovadora de cursos e espetáculos, constituindo-se também no marco inicial das comemorações dos 330 anos da capital paranaense e dos 50 anos da Fundação Cultural de Curitiba.



Nas duas edições anteriores, em razão da pandemia de Covid-19, a Oficina teve que se adaptar às circunstâncias da crise sanitária. Em 2021, ela foi realizada pela primeira vez e integralmente na modalidade virtual. Em 2022, o festival, que tradicionalmente acontece no mês de janeiro, foi transferido para o mês de julho, com cursos presenciais, híbridos e on-line.



Desta vez, até mesmo os cursos de música antiga, que nos últimos dois anos foram realizados de forma on-line, passam a ocupar as salas de aula da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Campus Prado Velho, que também volta a ser a sede oficial da Oficina de Música.



Com 12 dias de programação, a 40ª Oficina de Música começa com 210 eventos confirmados, mas com a possibilidade de incorporar mais shows e concertos de alunos e professores durante o período de realização. São 100 eventos gratuitos, muitos dedicados ao público infantil.



Os espetáculos pagos têm ingressos a preços que variam de R$ 15 a R$ 50. Neste valor poderão ser vistos shows de grandes nomes da música brasileira como Vanessa da Matta, BNegão e Gilsons, e concertos com o pianista Arnaldo Cohen e com solistas do Teatro Colón de Buenos Aires (Argentina).



O Teatro Guaíra será o palco principal da Oficina, com shows todos os dias. Além desses destaques, o Guairão receberá o compositor Edu Lobo, a cantora carioca Ilessi, um sexteto de notáveis instrumentistas apresentando repertório inédito de Pixinguinha, e grandes solistas internacionais, como o pianista português Pedro Burmester. Será também o palco para as grandes orquestras formadas com os participantes do evento. Programação disponível em: oficinademusica.curitiba.pr.gov.br