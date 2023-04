Campanha estimula a vacinação e atualização da caderneta em Curitiba (Dary Jr./Feas)

Curitiba é a capital brasileira com melhor cobertura vacinal em 2023, enquanto o Paraná é a 10ª unidade da federação com maior índice de vacinação neste ano. É o que revelam dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), atualizados na última terça-feira e extraídos ontem pela reportagem. Neste sábado, dia 15 de abril, tanto o Governo do Estado como a Prefeitura de Curitiba promovem o Dia D de Multivacinação, uma iniciativa que tem o objetivo de oportunizar horários alternativos de imunização, para que todos coloquem sua situação vacinal em dia.



A missão é atualizar a caderneta das vacinas de rotina – entre elas BCG, hepatite B, pentavalente, VIP/VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana) – e das campanhas vigentes contra a Influenza e a Covid-19.



Segundo o secretário da Saúde do Paraná, Cesar Neves, desde 2016 a cobertura vacinal vem caindo e, com a pandemia, os números decresceram ainda mais. No ano passado, houve uma melhora em relação a 2021, mas os índices seguem abaixo da meta e do que vinha sendo registrado antes da crise sanitária – de acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal considerada ideal para a BCG, Covid-19 e Rotavírus é de no mínimo 90%, e para os outros imunizantes do calendário vacinal a meta é de 95%.



“É uma iniciativa importante e necessária para as famílias paranaenses. Um momento de união, de irmos aos postos de saúde com alegria, pois a vacina é fundamental para a criação de uma barreira de proteção contra dezenas de doenças. Pensar na coletividade, salva vidas”, afirmou o secretário.



“Não podemos deixar que notícias falsas e grupos anti-vacinas sobreponham ao benefício da imunização. Ela permite viver melhor, foi e é a grande vencedora na batalha contra o coronavírus”, destacou ainda ele.



Os horários de atendimento nos espaços de vacinação serão estendidos no sábado e devem ser consultados nos municípios. Em Curitiba, o primeiro Dia D de Multivacinação de 2023 acontecerá das 9 às 17 horas, em dez unidades de saúde: Monteiro Lobato, Aurora, Mãe Curitibana, Santa Amélia, Campo Alegre, Bairro Novo, Visitação, Pinheiros, Bacacheri, Iracema. Os endereços estão disponíveis no site Imuniza Já Curitiba.



Além dos horários especiais de vacinação e do Dia D, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferta a vacinação nos horários regulares de atendimento das 107 unidades de saúde (veja mais detalhes no site Imuniza Já Curitiba). “Esperamos especial atenção das famílias a esse momento. Quem ama, vacina”, convoca ainda a secretária municipal da saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.



Índices apresentam melhora em 2022 e Curitiba é destaque nacional no ano

Em 2022 a cobertura vacinal, considerando todos os imunizantes para todas as faixas etárias listadas no SI-PNI, apresentou melhora tanto entre paranaenses como entre curitibanos. No estado, o índice subiu de 71% em 2021 para 75,02% no ano passado (o 8º melhor do país). Na capital, essa cobertura subiu de 69,31% para 72,82% no mesmo período (o quarto melhor resultado entre todas as capitais, atrás apenas de Brasília, com 74,8%; Belo Horizonte, com 73,17%; e Manaus, com 79,73%).



Já neste ano, com as campanhas de vacinação ainda em andamento, Curitiba apresenta resultados expressivos e é destaque nacional. A cobertura vacinal em 2023 já chega a 59,25% entre os curitibanos, o que coloca a capital paranaense como tendo o melhor índice entre as capitais, a frente de Teresina (55,8%) e Manaus (54,98%). O Paraná, por sua vez, é apenas o 10º colocado entre as 27 unidades da federação, com 48,18%, num ranking que é liderado por Piauí (56,38%) e Tocantins (55,82%).



De acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal considerada ideal para a BCG, Covid-19 e Rotavírus é de no mínimo 90%, e para os outros imunizantes do calendário vacinal a meta é de 95%. No caso paranaense, atualmente as coberturas para as vacinas de rotina são: BCG (65,88%), Febre Amarela (65,69%), Hepatite A (59,53%), Hepatite B (64,55%), Meningocócica C (64,58%), Pentavalente (66,44%), Pneumocócica (63,71%), Poliomielite (66,63%), Rotavírus (62,40%), Tríplice Viral (68,90%). Já para a vacina do HPV, a cobertura vacinal em meninas de 11 a 13 anos está entre 74,93% a 92,55% e para meninos entre 12 e 13 anos, entre 62,15% e 71.67%.

Casos novos de Covid caem pela 2ª vez

O Centro de Hematologia e Hemoteraaranaense registrou nos últimos sete dias (de 5/4 a 11/4) 945 novos casos da doença – uma média de 135 por dia. Com redução de novos casos de 9% em relação à semana anterior, quando eram 1.039. Foi a segunda semana seguida com queda. No mesmo período, foram divulgadas duas mortes por Covid-19.

Com os novos casos confirmados, 588.252 moradores de Curitiba testaram positivo para a Covid-19 e 8.714 óbitos foram registrados.

Campanha

Dia D

Em 2022, a SMS realizou três edições de semanas com horário estendido de vacinação e quatro dias D, em que as unidades abriram aos sábados. Somando as vacinas feitas somente nestas ações em 2022, as equipes de Curitiba aplicaram 68,3 mil doses de imunizantes, o que impactou diretamente no aumento da cobertura vacinal de todas as vacinas. Já no âmbito estadual, o Dia D da Vacinação, feito em parceria com os municípios, resultou na aplicação de 371.092 doses em um único dia.

Já para este ano, estima-se a aplicação de 800 mil doses em bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos que estejam com doses atrasadas ou que ainda não tomaram as vacinas necessárias, de acordo com a idade ou grupos específicos. Serão aproximadamente 1.362 salas de vacinas abertas para esta iniciativa. A mobilização estadual ocorre nas 22 Regionais de Saúde e tem como objetivo chegar aos 399 municípios do Paraná.