DER

Após monitoramento dos níveis pluviométricos mais recentes, e com base na previsão meteorológica dos próximos dias, que indicam poucas chuvas, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) volta a reabrir a Estrada da Graciosa nesta sexta-feira (17), ao meio-dia.



No início da manhã desta sexta, a equipe de Conservação de Faixa de Domínio do DER/PR realizará a limpeza do sistema de drenagem da rodovia, garantindo o adequado escoamento da água das chuvas que está descendo a Serra da Graciosa. A Estrada foi interditada na quarta-feira (15). Em cinco dias, foram 300 mm de chuva na região.