Marcello Casal JrAgência Brasil –

A região Sul do país registrou uma queda de 2,1% no consumo de energia elétrica em novembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. No Paraná o volume foi 7% menor. O Rio Grande do Sul teve um declínio de 6%, e Santa Catarina, de 2%.



Os dados prévios são do Boletim InfoMercado Quinzenal, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. As temperaturas abaixo da média histórica do último mês reduziram o resultado do mercado regulado, em que as residências e as pequenas ou médias empresas contratam o seu fornecimento das distribuidoras. Em dias mais frios, o segmento usa menos equipamentos de refrigeração.